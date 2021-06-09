Çetin Nuhoğlu: "Lojistik güçlü ise Türkiye güçlüdür"
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Çetin Nuhoğlu: "Lojistik güçlü ise Türkiye güçlüdür"

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Ekonomi

- Çetin Nuhoğlu: "Lojistik güçlü ise Türkiye güçlüdür" Uluslararası Nakliyeciler Derneği Genel Başkanı Çetin Nuhoğlu: " Bu sene hedef olan 200 milyar dolar ihracatı yapabilmek için lojistik sektörünün desteklenmesi gerekir" Uluslararası Nakliyeciler Derneği Genel Başkanı Çetin Nuhoğlu,...

- Çetin Nuhoğlu: "Lojistik güçlü ise Türkiye güçlüdür"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Genel Başkanı Çetin Nuhoğlu:

" Bu sene hedef olan 200 milyar dolar ihracatı yapabilmek için lojistik sektörünün desteklenmesi gerekir"

KAYSERİ - Uluslararası Nakliyeciler Derneği Genel Başkanı Çetin Nuhoğlu, "Lojistik güçlü ise Türkiye güçlüdür. Bu sene hedef olan 200 milyar dolar ihracatı yapabilmek için lojistik sektörünün desteklenmesi gerekir" dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Genel Başkanı Çetin Nuhoğlu, Kayseri'de sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen program öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nuhoğlu, "Kapıkule'de ve Hamza Beyli de problemimiz vardı. Bizim tarafta değil ama Bulgar tarafında sıkıntı vardı. Son 6 aydır yapılan çalışmaların sonucunda hiçbir problem kalmadı. Her gün Türkiye'nin kapılarından yaklaşık 4 bin 500 tır yüklü vaziyette ihracat mallarımızı bütün dünyaya taşıyor. Bunun 2 bin tanesi Avrupa'ya taşıyor. Avrupa'ya yapılan ihracatımız toplam ihracat payımız içerisindeki payı yüzde 50'den fazla ama Avrupa'ya yapılan ihracatımızın yüzde 50'sini de Türk kara taşımacıları yapıyor. Her gün 2 bin tırımız Kapıkule'den, İpsala'dan, Hamza Beyli'den geçerek Türk mallarını Avrupa'ya taşıyor. Bu çok önemli bir şeydir. Bunları da 40 saatte ulaştırıyorlar. Şuanda Uzak Doğu'dan gelecek bir malı Avrupa'ya taşıma konusunda hem maliyetler çok yüksek hem de süre çok uzun. Biz buradan aldığımız bir malı 36-48 saatte Avrupa'ya getirip teslim edebiliyoruz. Hatta tekstil mallarımızı getirip direk onların depolarında hazır, ütülenmiş bir mal olarak depolarına teslim ediyoruz. Bunlarda depolardan büyük satış mağazalarının vitrinine asılacak halde oluyor" ifadelerini kullandı.

"Lojistik güçlü ise Türkiye güçlüdür" diyen Nuhoğlu, "Lojistikte yetkinliklerinizi artırdığınız müddetçe Türkiye yetkinliklerini artırır. Bu sene hedefimiz 200 milyar dolar ihracattır. Bunu yapabilmek için hepsinden ötesi çok net olan lojistik sektörünün desteklenmesidir. Bu konuda da özellikle hükümetimizin bütün bakanlıkları var gücüyle lojistiğin önündeki engelleri kaldırmak için mücadele ediyor. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Demek ki bu sektörün farkındalığı oluşmuş. Bu sektöre herkes destek veriyor. Bizlerde bundan gurur duyuyoruz. Bizde bu güvenin hakkını vermek istiyoruz. Hak ettiğimiz yere de gelmek istiyoruz. Geldiğimiz noktada da bu destekler ve teşvikler bizi daha da gururlandırıyor ve motive ediyor. Onun için özellikle Kayseri'deki tüm bölge nakliyecilerine sektör adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Çetin Nuhoğlu: 'Lojistik güçlü ise Türkiye güçlüdür'
Çetin Nuhoğlu: 'Lojistik güçlü ise Türkiye güçlüdür'
Çetin Nuhoğlu: 'Lojistik güçlü ise Türkiye güçlüdür'
Çetin Nuhoğlu: 'Lojistik güçlü ise Türkiye güçlüdür'
Çetin Nuhoğlu: 'Lojistik güçlü ise Türkiye güçlüdür'
Çetin Nuhoğlu: 'Lojistik güçlü ise Türkiye güçlüdür'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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