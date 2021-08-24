Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmalarına 110 ülkeden başvuru yapıldı
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Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmalarına 110 ülkeden başvuru yapıldı

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmalarına 110 ülkeden başvuru yapıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat

22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalara 110 ülkeden 1400 başvuru yapıldı.

22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalara 110 ülkeden 1400 başvuru yapıldı.

Festival, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 16-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

"Ahilik Kültürü" yan temasıyla düzenlenecek festival kapsamında yapılacak belgesel, belgesel film yapım destek ve fotoğraf yarışmalarına başvurular tamamlandı.

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, festivalin 2000 yılında başlatıldığını, 5. yılında etkinliğin uluslararası boyuta taşındığını ve 22 yıldır aralıksız yapıldığını söyledi.

Kültürel değerlerin gelecek nesillere taşınması konusunda duyarlılığı sürdürmeyi, tarihsel, kültürel ve doğal çevrenin geleceğe taşımasını sağlayabilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Köse, "Festivalimiz her geçen yıl üst seviyelere taşınıyor. Bu yıl da öncekilere göre daha iyi olması için yoğun bir çalışma sarf ettik. Dünyada bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Salgın gölgesinde en iyisini ortaya koyacağız. Festivalimizde salgın tedbirleri de üst düzeyde tutulacak." diye konuştu.

Festival kapsamında yarışmaların da düzenleneceğini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Belgesel, belgesel film yapım destek ve fotoğraf yarışmalarına 110 ülkeden 1400 başvuru yapıldı. Salgın nedeniyle yeni projelerin büyük bir bölümünün hayata geçirilemediğini de düşünürsek başvuruya katılım üst düzeyde diyebiliriz. Alanlarında tanınmış jüri üyelerimiz bu eserleri bir bir değerlendirecek. Yarışmacılara ödülleri festivalde verilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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