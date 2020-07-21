'Uluslararası Aliağa Arkeoloji Sempozyumu Bildirileri' kitaplaştırıldı
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'Uluslararası Aliağa Arkeoloji Sempozyumu Bildirileri' kitaplaştırıldı

Aliağa Belediyesi tarafından 2018 yılımda gerçekleştirilen, yurt içi ve yurt dışından 30 akademisyenin 42 bildiri sunumu yaptığı, 'Uluslararası Aliağa ve Çevresi-Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri' kitaplaştırıldı.

'Uluslararası Aliağa Arkeoloji Sempozyumu Bildirileri' kitaplaştırıldı
21.07.2020 18:08 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:43

Aliağa Belediyesi tarafından 2018 yılımda gerçekleştirilen, yurt içi ve yurt dışından 30 akademisyenin 42 bildiri sunumu yaptığı, 'Uluslararası Aliağa ve Çevresi-Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri' kitaplaştırıldı. Kitap, dizgi ve tasarımı kısa sürede tamamlandı ve kısa bir süre içinde ilk olarak dijital ortamda okuyucu ile buluşacak.

Aliağa Belediyesinin kurumsal organizasyonu ve Adnan Menderes Üniversitesinin bilimsel desteği ile gerçekleştirilen Uluslararası Aliağa Arkeoloji Sempozyumu Bildirileri, bir araya getirilerek kitaplaştırılıyor. Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez'in editörlüğünü üstlendiği 'Uluslararası Aliağa ve Çevresi - Aiolis Bölgesi - Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri' arkeoloji ve akademi dünyasına kaynak eser olacağı gibi arkeoloji ve tarih tutkunlarına da ücretsiz olarak armağan edilecek. Basım hazırlıkları devam eden bildiri kitabı bu yıl içerisinde Aliağa Kent Kitaplığındaki yerini alarak ücretsiz olarak okurlarla buluşacak. Ayrıca okurlar Aliağa Belediyesinin kurumsal web sitesi www.aliagabel.tr adresinde yer alan yayınlar sayfasından kitabın PDF formatındaki içeriğini ücretsiz olarak indirebilecek. 2018 yılında bir otelde gerçekleştirilen ve iki gün süren sempozyumda akademisyenler; Aiolis bölgesindeki antik kentlerde bugüne kadar yapılan tüm arkeolojik çalışmaları masaya yatırarak elde ettikleri belge niteliğindeki bulguları ve bilimsel verileri katılımcılar ile paylaştı. Bu kapsamda Kyme, Myrina ve Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Phokaia, Larisa, Melanpagos, Pergamon, Leukai yerleşimlerinde yapılan kazı ve araştırmalar ile birlikte disiplinler arası çalışmalar katılımcılara sunuldu. İki gün boyunca devam eden sempozyumda 10 farklı oturumda toplam 42 sunum gerçekleştirildi. Başta Türkiye olmak üzere İtalya, Polonya, İsviçre, Fransa ve Almanya gibi farklı ülkelerdeki üniversitelerden katılan araştırmacılar iki gün boyunca uzmanlık alanlarıyla ilgili sunumlar yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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