Uluslararası Alanda Yazılım Sanayisindeki Rekabet Gücü Nedir? PlusClouds Ceo'su Serkan Koçak, Türkiye'nin uluslararası alanda yazılım sanayisindeki rekabet gücünü değerlendirdi.

PlusClouds Ceo'su Serkan Koçak, Türkiye'nin uluslararası alanda yazılım sanayisindeki rekabet gücünü değerlendirdi. Türkiye'deki mühendislik kalitesinin çok yüksek olduğunu ancak gerçek değeriyle satılmadığını belirtti.

Koçak, mühendislik fakültelerinin kaliteli mühendisler yetiştirdiğini vurgulayarak akademisyen sayılarının artması gerektiğini ve böylece yerli yazılımın ucuz olduğu algısının kırılabileceğini ifade etti. Rekabet edilen yabancı yazılım firmalarının dünyanın en büyük firmaları olduğunu, fiyat artırmanın markalaşmayla mümkün olacağını ve markalaşmadan dünya markalarıyla rekabet etmenin zor olacağını aktardı.

Kaynak: Wise.tv