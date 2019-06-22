Uluslararası Af Örgütü'nden, Honduras Devlet Başkan Hernandez'e uyarı mektubu

Uluslararası Af Örgütü, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'e gönderdiği mektupta en az üç kişinin öldüğü hükumet karşıtı protestolarda askeri personeli kullanmakla suçladı.

Uluslararası Af Örgütü'nün Amerika Direktörü Erika Guevara, Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'e yazdığı mektupta, "Sayın Başkan Hernandez size uluslararası hukuka uygun olarak Silahlı Kuvvetlerin güvenlik görevlilerinin düzenlemesi gereken operasyonlara katılmaması, insanların barışçıl bir şekilde gösteri yapma haklarına sınırlama getirilmemesi, insan haklarının ihlal edilmemesi konusunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkili, Honduras hükumetini aşırı güç kullanımından kaçınması, güvenlik güçlerinin de dahil olduğu operasyonlarda ateşli silahların kullanılmaması ve insan haklarının güvence altına alınmasını tavsiye etti.

Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi ile görüştükten sonra Devlet Başkanı Hernandez, 20 Haziran'da ordunun öğretmen ve doktorlar tarafından başlatılan ve iç isyana doğru evrilen protesto gösterilerinde ulusal polisin eşlik etmelerini emretmişti. - TEGUCİGALPA

Kaynak: İHA