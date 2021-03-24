ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ BAŞLADI

Türkiye'nin ve Avrasya Bölgesi'nin önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı. Zirve, bu yıl ilk kez hibrit yani hem fiziksel hem de online olarak gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, alanında uzman iş insanlarının geleceğe dönük ipuçları vereceğini söyleyerek, 'Zirvede konuşulanlar yılın geri kalanına ışık tutacak' dedi.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen ve bu sene 10'uncu yılını kutlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsoru Vodafone Business oldu. Zirve'nin 2021 yılı ana teması ise 'Yeni Dünyaya Hazır Mıyız" olarak belirlendi. 24-25 Mart 2021'de ilk kez hibrit olarak düzenlenecek, http: www.uludagekonomizirvesi.org adresinden canlı olarak izlenebilecek.

Dünya ve Türkiye'den siyaset, ekonomi ve iş hayatından 100'e yakın konuşmacı, 2 gün boyunca küresel ekonomik dengeler içerisinde Türkiye'nin ve global ekonomilerin geleceğinden, tarım ve bankacılığa, sağlık ile sürdürülebilirliğe, enerji sektöründeki yeni dengelerden, dijital iş ve büyüme fırsatlarına kadar birçok konuyu masaya yatıracak.

İLK PANEL 'KAMUDA DEĞİŞİM AJANDASI'

Zirvenin ilk paneli 'kamuda değişim ajandası' başlığıyla fiziksel olarak yapıldı. Panelde konuşması olarak, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Prof. Dr. Salim Atay yer aldı.

ZİRVENİN 10'UNCU YILI

Geçen yıl pnademi dolayısıyla zirvenin iptal edildiğini söyleyen Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, 'Bu yıl ise zirve çok önemli olduğu için yapmak istedik. Pandemi koşullarına uygun bir şekilde tasarladık. Zirvenin 10'uncu yaşını kutluyoruz. Türkiye'de ve bölgede her yıl heyecanla beklenen, ses getiren önemli bir fikir platformu. Hilton Bomonti'de ilk 2 panel fiziksel olarak gerçekleşecek. İlk panel 'kamuda değişim ajandası' başlığıyla yapılacak. Konuşmacılar yeni dönemde kamunun değişim ajandasını anlatacak. Kamuda dijital dönüşümün etkileri, insan kaynaklarında yeni değişimler, pandemi sonrası yaptıkları hazırlıkları dinleyeceğiz? dedi.

İLK GÜN 5 PANEL ONLİNE YAPILACAK

Zirvede konuşulanların yılın geri kalanına ışık tutacağını belirten Büyük, 'Ardından ikinci panel 'enerjide yeni dengeler' adını taşıyor. Panelde, Türkiye'deki büyük enerji şirketlerinin CEO'ları konuşacak. Yeni dönemde enerji jeopolitiğinin dünyada ve Türkiye'de nasıl değiştiğini, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelecekte insan hayatındakini yerini ve yapılan yatırımları anlatacaklar. Öğleden sonra ise 5 panel online olarak gerçekleşecek. İkinci gün de zirvenin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapacak. Ardından 7 panel online ortamda gerçekleşecek. Gönül isterdi ki iş dünyası bir araya gelsin, heyecanlı buluşmalar olsun ama pandemi bunu mümkün kılmadı? diye konuştu.

Büyük, 'Oturumlarda, pandemi sonrasında hepimizin gündemi meşgul edecek 'suyun geleceği', 'sürdürülebilirlik', 'tarımda yeni vizyon' gibi konular konuşulacak. Alanında uzman isimlerin geleceğe dönük vereceği mesajlar oldukça önemli diye düşünüyorum? ifadelerini kullandı.

YERLİ VE YABANCI KONUŞMACILAR

Zirve de konuşanlar arasında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, Bank of America Yatırım Bank AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Banu Başar yer alıyor.

Zirveye bu yıl katılacak yabancı konuşmacılar arasında ise EVPA European Venture Philantrophy Association Başkanı Steven Serneels, UNDP Türkiye Mülkim Temsilcisi Claudio Tomasi, Aile Şirketi Danışmanı ve Yüzyıllık Aile Şirketlerinin Evrimi Kitabının Yazarı Dennis Jaffe, Movii CEO'su ve Kurucu Ortağı Hernando Rubio, Ekonomist Lord Jim O'Neill, Al Republic Kitabı yazarı ve Ekonomist Mark Esposito, Kyash Kurucusu ve CEO'su Shinichi Takatori, The Johns Hopkins Universitesi Uygulamalı Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke gibi isimler var.

SPONSORLAR

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin Ana Sponsorluğunu Vodafone Business üstleniyor. Gold Sponsorlar arasında Bank of America, Biotrend, Doğan Trend Otomotiv markalarından Silence, Doğan Holding markalarından Galata Wind, Google ve Papara yer alıyor. Zirve'nin Etkinlik Sponsoru Sanko Holding; Oturum Sponsorları BSH, Citibank Türkiye, Deloitte Türkiye, P&G ve markalarından Fairy, Reckitt-Benckiser markalarından Finish, Bunge Gıda markalarından Komili, İtalya Ticaret Merkezi ITA, Odeabank; Destek Sponsorları ise Doğan Dış Ticaret ve Sistem9 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı