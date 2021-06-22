Ülkeye kaçak yollarla sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı
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Ülkeye kaçak yollarla sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Filipinler'de ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı. İmha edilen 21 aracın toplam değerinin 1.2 milyon dolar olduğu açıklandı.

Otomobil kaçakçılarına savaş açan Filipinler çereyi lüks araçları parçalamakta buldu. Robb Report'ta yer alan habere göre, Cuma günü ülkenin Gümrük Bürosu, aralarında bir McLaren 620R'in de bulunduğu pek çok aracı parçaladı.

ARAÇLARIN DEĞERİ 1.2 MİLYON DOLAR

Ülkeye kaçak yollar ile sokulan araçların toplam değerinin 1.2 milyon dolar (10.5 milyar TL) olduğu açıklandı. Aynı habere göre, söz konusu araçların her biri son birkaç yılda ülkeye yasa dışı olarak ithal edilirken yakalandı. Toplamda 21 araç imha edilirken, bu otomobillerin 2018 ile 2020 yılları arasında ele geçirildiği belirtildi.

DEVLET BAŞKANI GÖZ AÇTIRMIYOR

Ancak bu olay ülkede ilk defa yaşanmıyor. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte sıklıkla bu yönde verdiği emirler ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda Duterte, Duterte, uyuşturucu mafyaları ve yolsuzluk ile mücadelede kararlı olduğunu göstermek için operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki aracı benzer bir şekilde parçalatmıştı. Parçalanan araçlar arasında birkaç Porsche 911, Mercedes-Benz SLK, Nissan Z, bir Ford Mustang, BMW M5 ve bir Lamborghini Gallardo yer almıştı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Ülkeye kaçak yollarla sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı
Ülkeye kaçak yollarla sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı
Ülkeye kaçak yollarla sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı
Ülkeye kaçak yollarla sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı
Ülkeye kaçak yollarla sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı
Ülkeye kaçak yollarla sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı
Ülkeye kaçak yollarla sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı
Ülkeye kaçak yollarla sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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