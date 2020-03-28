Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
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Mehmet Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu, Politika, Ekonomi, Güncel

Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti

Gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan, görevini halefi Adil Karaismailoğlu'na devretti. Turhan, devir teslim töreninde "Görevi yeni Bakan arkadaşımız Adil Karaismailoğlu'na devrediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

28.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:45
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, görevi eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan devraldı. Yüzü asık olduğu gözlenen eski Bakan Turhan, "Görevimi devrediyorum. Bu görevi yürütecek olan yeni Bakan arkadaşımızın Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile görevi eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan devraldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, Eylül ayı sonu itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bakan Sayın Cahit Turhan'ın teveccühü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak göreve başladığını hatırlattı.

Bakanlıkta görev yapmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Karaismailoğlu, "Çok değerli Bakanımızın çok değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak önemli işler yapmaya çalıştık. Bu kadar kısa bir süre içerisinde kendisinden çok şey öğrendik" dedi.

YENİ BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: LAYIK OLMAYA GAYRET GÖSTERECEĞİM

Karaismailoğlu, Bu görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenine layık olmaya gayret göstereceğini ifade ederek, "Bu göreve layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde çok önemli projeler var. Bütün dünyaya ses getirecek vizyon projeler var. Ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Onları hep birlikte beraber hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bunları yaparken de çok saygıdeğer Bakanımızın bilgi ve tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. Bakanlığımıza ve Hükümetimize verdiği katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarım adına yine her zaman çok teşekkür ediyorum" dedi.

ESKİ BAKANIN İLK SÖZLERİ

Görevi devreden Bakan Turhan ise görevde bulunduğu süre boyunca ülkenin erişim ve ulaşımıyla ilgili birçok hizmet yaptıklarını belirterek, "Bu görevler kutsal görevler, bu görevler kişilere bağlı olmayan görevler. Ülkemiz için milletimiz için fedakarlık yapılması gereken görevler. Bu görevi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni devlet sisteminde ilk kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini bize tevdi etmişlerdi. Önemli bir sorumluluk ve önemli bir görevdi. Bunun her zaman bilicinde olduk. Bizden önceki dönemlerde görev alan Bakanlarımız gibi ben de aldığım emaneti bugünden sonra bu görevi yürütecek olan yeni Bakan arkadaşımız Adil Karaismailoğlu'na devrediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Turhan, görev yaptığı yaklaşık 20 aylık süre içerisinde Bakanlık içerisindeki görevlerini çalışma arkadaşları ile birlikte yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Turhan, hizmet kervanının durmayarak devam edeceğini ifade etti.

"BUNDAN SONRAKİ ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

İçinde bulunulan koronavirüs salgını noktasında da Türkiye'nin dünya geneline göre daha az etkilendiğini belirten Turhan, bunun en önemli nedeninin geç kalmadan alınmış olan tedbirlerin uygulanması olduğunun altını çizdi. Turhan, "Tabi ki bizim bakanlığımız bu ülkede milletin devletten beklediği projelerin, hizmetlerin önde geldiği bakanlıklardan biridir. Bu süreç içerisinde de gerek yurt içi ve gerek yurt dışı ulaşımda özellikle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini yürütmüş ve düzenlemiştir. Hamdolsun bugün ülkemizdeki bu kararların uygulanması ile sosyal ve ekonomik yaşantıda çok önemli sıkıntı yaşamadık. Biz bundan sonra da Bakanlık olarak Hükümetimizin aldığı kararları hep birlikte uygulayarak bu afetten en az bedel ödeyerek kurtulmanın gayreti içerisinde olmamız lazım. Bu görevi bırakırken Sayın Bakanımızın hoşgörüsüne sığınarak bu naçizane ifadeleri paylaşma gereği duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sizlerle ve yeni Bakanımızla birlikte, onun kaptanlığında daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti

Kaynak: İHA

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Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti

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