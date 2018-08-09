Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Giresun'da

Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçesinde yaşanan sel felaketiyle ilgili bölgeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, incelemelerinin ardından karayolu ile Giresun'a gelerek valiliği ziyaret etti.

Vali Harun Sarıfakıoğulları tarafından karşılanan Bakan Turhan'a AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk eşlik etti.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, Bakan Turhan'a Giresun hakkında brifing verdi. Kısa ziyaretin ardından karayolu ile Trabzon'a hareket etti. - GİRESUN