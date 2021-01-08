Ulaş'ta SYDV 3 milyon 351 bin liralık yardım yaptı

Ulaş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2020 yılında ihtiyaç sahibi ailelere 3 milyon 351 bin liralık yardım yapıldı.

Ulaş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2020 yılında ihtiyaç sahibi ailelere 3 milyon 351 bin liralık yardım yapıldı.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, ihtiyaç sahibi ailelere, şehit ve gazi ailelerine devlet olarak her zaman el uzatma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Ulaş SYDV'nin yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Nayman "Merkez ve köylerimizde alan taramaları ve hane ziyaretleri sonucunda belirlenen 569 hanedeki bin 808 kişiye SYDV'nin öz kaynaklarından 1 milyon 300 bin lira nakdi ve ayni yardım gerçekleştirdik." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 466 hanedeki 461 kişiye de 2 milyon 51 bin liralık yardım yapıldığını aktaran Nayman "2021 yılında da merkez ve köylerimizde SYDV personelimiz tarafından alan taramaları ve hane ziyaretleri devam edecek. Alan taramaları sonucunda belirlenen ailelere yardım yapılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban