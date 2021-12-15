Ulaş'ta kadın kooperatifi, ürettiği yöresel ürünlerle ilçe ekonomisine katkı sağlıyor - Haberler
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Ulaş'ta kadın kooperatifi, ürettiği yöresel ürünlerle ilçe ekonomisine katkı sağlıyor

Ulaş'ta kadın kooperatifi, ürettiği yöresel ürünlerle ilçe ekonomisine katkı sağlıyor
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Valilik himayesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi ev hanımları, ürettikleri yöresel ürünleri il dışına gönderiyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Valilik himayesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi ev hanımları, ürettikleri yöresel ürünleri il dışına gönderiyor.

Kooperatif müdürü Özge Karaçoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın destekleriyle Kaymakamlık bünyesinde 8 Aralık 2020'de kurulan kooperatifin yöresel ürünlerin satışını artırarak devam ettirdiğini söyledi.

Hızlı büyüyen ve gelişen kooperatif olacaklarını ifade eden Karaçoban, "Ürettiğimiz yöresel ürünlerden pezik turşusu, kuşburnu marmelatı, tarhana ile doğal çilek reçelini değişik bölgelerimizdeki vatandaşlara ulaştırmak istiyoruz." dedi.

İstanbul'da faaliyet gösteren Divriği Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin (DİVKOOP) siparişi üzerine kooperatif üyesi kadınların yaptıkları 200 kilogram erişteyi derneğe gönderdiklerini aktaran Karaçoban, internet üzerinden de sipariş kabul ettiklerini belirtti.

Karaçoban, DİVKOOP Başkanı Cafer Yıldız'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yıldız da yöresel ürünleri alarak kooperatiflere destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kooperatif çalışanı Menşure Duran ise "Kooperatifte olmanın mutluluğunu yaşıyorum, yaptığımız el emeği ürünleri satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Ulaş'ta kadın kooperatifi, ürettiği yöresel ürünlerle ilçe ekonomisine katkı sağlıyor

Ulaş'ta kadın kooperatifi, ürettiği yöresel ürünlerle ilçe ekonomisine katkı sağlıyor

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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