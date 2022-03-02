Ukraynalı yıldız, Rus futbolculara sinkaflı küfürler savurdu! Putin hakkında konuşulanları ifşa etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Ukraynalı yıldız futbolcu Yarmolenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ses çıkarmayan Rus futbolculara ağır ifadeler kullanarak seslendi.

"NEDEN HİÇBİR ŞEY SÖYLEMİYORSUNUZ?"

Yarmolenko yaptığı açıklamada, "St. Petersburg'da doğdum ama Ukrayna'da büyüdüm ve kendimi %100 Ukraynalı olarak görüyorum. Rus futbolculara bir sorum var. O....u ç....ları gibi neden oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim ülkemde insanları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar, anneleri öldürüyorlar, çocuklarımızı öldürüyorlar. Ama siz hiçbir şey söylemiyorsunuz, hiçbir yorum yapmıyorsunuz..." ifadelerini kullandı.

Andriy Yarmolenko

"ÇIKIP KONUŞSANIZA"

Ukraynalı futbolcu ayrıca, "Çoğunuzu tanıyorum. Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza! Bazılarınız t....larını göstermeyi çok seviyor, bunu gerçek hayatta da yapsanıza!" dedi.

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