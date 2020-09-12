Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 103 yeni koronavirüs vakası Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 103 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 103 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 151 bin 859'a ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 103 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 151 bin 859'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 artarak toplamda 3 bin 148'e çıktı.

Kaynak: DHA