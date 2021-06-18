Uğur Okulları mezunu 2020 YKS şampiyonu sınava nasıl çalıştığını anlattı

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye Birincisi olan Uğur Okulları mezunu Halid Oğuz Serçe, sınava girecek adaylara yönelik, "Bol bol deneme çözün. Çalışırken dinlenmeyi unutmayın ve sınavda gülümsemenin gücünden faydalanın.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye Birincisi olan Uğur Okulları mezunu Halid Oğuz Serçe, sınava girecek adaylara yönelik, "Bol bol deneme çözün. Çalışırken dinlenmeyi unutmayın ve sınavda gülümsemenin gücünden faydalanın." tavsiyesinde bulundu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2 milyon 700 bin adayın başvurduğu YKS için geri sayım başladı.

Sınava hazırlanan öğrenciler heyecanla 26 ve 27 Haziran'ı beklerken, geçen yıl salgının gölgesinde sınava hazırlanan ve tüm sorulara doğru yanıt vererek birinci olmayı başaran 2020 YKS Şampiyonu Halid Oğuz Serçe, arkadaşlarına kalan sürede bol bol deneme sınavı çözmelerini önerdi. Uğur Okullarından mezun olan ve eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam eden Serçe, "Azim ve kararlılıkla çalışarak, öğretmenlerimin kesintisiz desteğiyle bu başarıyı elde ettim. Çok çalışmak kadar zihni dinlendirmek de önemli." ifadelerini kullandı.

Dinlenmenin önemine dikkati çeken Serçe, sınava nasıl hazırlandığını şöyle aktardı:

"Sınav tarihi yaklaştıkça stres artıyor. Sınava çok az zamanın kaldığı şu günlerde bile tüm öğrencilerin düzenli olarak kendilerine zaman ayırmalarını tavsiye ederim. Bunu yaparken gerçekten dinlendiklerinden emin olsunlar. Dizi izlerken TYT Matematik düşünmek daha iyi matematik netleri yapmanızı sağlamaz, tam anlamıyla dinlenip rahatlamanıza engel olur. Tabii dengeyi kaçırmamak çok mühim. Ben geçen sene haziran ayında günde 11 saat ders çalışıp iki saat oyun oynardım. Ders çalışırken gerçekten çalışıyor olduktan sonra günde iki saat oyun oynamanın kimseye zararı olmaz."

"Kendine güvenen iki deneme çözsün"

Kalan sürede adaylara bol bol deneme sınavı çözmelerini öneren Serçe, "Kendine güvenenler günde iki deneme sınavı bile çözebilir. Çünkü deneme çözmek hem kıyıda köşede kalan eksikleri görmeyi hem de zaman yönetimini öğrenmeyi sağlar. Sınavı ne kadar simüle ederseniz sınav anındaki stresinizi kontrol etmek o kadar kolaylaşacaktır. Sınav sizin için ne kadar tanıdıksa kendinizi o kadar rahat hissedersiniz. Bu yüzden deneme çözme işini olabildiğince gerçek sınava yaklaştırmakta fayda var. Ayrıca günlük rutinler oluşturulmalı ve bu düzen sınav günü de bozulmamalı. Uzmanların da dediği gibi her gün aynı saatte kalkıp, kahvaltı yapmak gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Sınav sırasında stresi azaltacak taktikler de veren Serçe, "Örneğin ben sınavın başlamasına 40 dakika kala salona girip yerime oturmuştum. Sonra da sınav başlayana kadar maskenin altından gülümseyip sağı solu izlemiştim. Gülümsemek insan zihnini rahatlatıyor. Ayrıca sınav salonuna olan yabancılıktan kurtulmak da çok önemli. Bir de sınav sırasında odağınızı kaybettiğinizi veya paniklediğinizi hissettiğiniz anlarda kafanızı kitapçıktan kaldırıp doğrudan karşıya bakmak zihninizi toparlamanıza yardım edecektir." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu