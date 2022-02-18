Uğur Demirok'un cezası onaylandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Yukatel Kayserispor takım kaptanı Uğur Demirok'un 3 maçlık cezasını onayladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un takım kaptanı Uğur Demirok'a Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verildi. Verilen cezaya sarı kırmızılı kulüp itiraz etti. Edilen itiraza Tahkim Kurulu ret vererek cezayı onayladı.

Kurulun aldığı kararda ise, "Kayserispor Kulübü'nün, futbolcusu Uğur Demirok ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.02.2022 tarih ve E.2021-2022/661 - K.2021-2022/778 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kayseri Spor Kulübü'nün futbolcusu Uğur Demirok'un rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor