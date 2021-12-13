UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi neden iptal edildi?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. Bu sebeple kura çekimi saat 17.00'de tekrar yapılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. Bu sebeple kura çekimi saat 17.00'de tekrar yapılacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA, Devler Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. Kura çekimi Saat 17.00'de yapılacak

BU KEZ CİTY OLDU

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu. Manchester United tekrar karıştırılan kurada PSG ile eşleşti.

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