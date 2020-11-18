UEFA, korona nedeniyle Romanya maçına çıkamayan Norveç'i hükmen yenik saydı
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UEFA, korona nedeniyle Romanya maçına çıkamayan Norveç'i hükmen yenik saydı

18.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:37

Uluslar Ligi'nde takım halinde Oslo'da karantinada kalan ve Romanya maçı ertelenen Norveç, UEFA tarafından hükmen mağlup sayıldı.

Koronavirüs pandemisi kaynaklı oynanamayan İsviçre-Ukrayna maçının ardından Romanya-Norveç mücadelesi de ileri bir tarihe ertelenmişti.

UEFA ise tüm Norveç takımının Oslo'da karantinada olması sebebiyle Norveç'e hükmen mağlubiyet kararı verdi. Romanya 3-0 galip sayıldı. Norveç'in bu karara 5 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor. Bu galibiyetin ardından Kuzey İrlanda da Uluslar Ligi'nde küme düşmüş oldu.

SEYAHAT YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Galatasaraylı oyuncu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Norveç Milli Takımı'na seyahat yasağı getirilmişti. Norveç'in bu akşamki Avusturya maçına testleri negatif çıkmış teknik adam ve genç oyuncularla çıkması bekleniyor.

UEFA, korona nedeniyle Romanya maçına çıkamayan Norveç'i hükmen yenik saydı
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