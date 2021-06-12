UEFA, Danimarka Finlandiya maçını erteledi
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UEFA, Danimarka Finlandiya maçını erteledi

UEFA, Danimarka Finlandiya maçını erteledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 Danimarka-Finlandiya maçında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, yere yığıldı.

EURO 2020 Danimarka-Finlandiya maçında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, yere yığıldı. UEFA, yaşanan sağlık problemi nedeniyle müsabakanın ertelendiğini açıkladı.

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen müsabakanın 42. dakikasında yere yığıldı. Oyuncuya saha içinde hemen müdahale edilirken, Eriksen'e yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldı. Müdahale esnasında takım arkadaşları da oyuncunun etrafını sardı. Sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından tecrübeli futbolcu, hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi.

UEFA, yaşanan sağlık problemi nedeniyle müsabakanın ertelendiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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