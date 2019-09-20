UEFA Avrupa Ligi: Slovan Bratislava: 4 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

20.09.2019 00:00

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sağ kanattan Medvedev'in ortasında penaltı noktası üzerinde Sporar'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

15. dakikada kaleci Greif'in degajında ceza sahası dışında Rebocho ile Karius topa müdahale yapmak için çarpışınca Sporar sol çaprazdan meşin yuvarlığı boş ağlara yolladı. 1-0

28. dakikada Joeri de Kamps ceza sahası içinde Ljajic'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ljajic topu ağlarla buluşturdu. 1-1

45+1. dakikada sol kanattan N'Koudou'nun ortasında Bozhikov meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-2

54. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Diaby'nin şutundan meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

58. dakikada Holman'ın pasında savunmanın müdahale edemediği topla buluşan Sporar ceza sahası sağ çaprazdan şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

63. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Mohammed Khadfi'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

75. dakikada Marco'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Drazic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu Karius'dan döndü.

81. dakikada sol kanattan Ljajic'in köşe atışında Atiba'nın kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

90+3. dakikada sağ kanattan Holman'ın kullandığı köşe atışında arka direkte bomboş durumda Ljubicic topu filelere yolladı. 3-2

90+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Khadfi'nin şık vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-2

Stat: Tehelne Pole

Hakemler: Kristo Tohver xx, Silver Koiv xx, Aron Hrsing xx

Slovan Bratislava: Greif xx, Bozhikov xx, Medvedev xx, Vernon de Marco xx, Abena xx, Holman xx, Joeri de Kamps xx (Ljubicic dk. 82 xx), Rabiu xx (Bajric dk. 89 ?), Drazic xx (Daniel dk. 77 x), Khadfi xx, Sporar xxx

Yedekler: Sulla, Sukhotsky, Nono, Strelec

Teknik Direktör: Jan Kozak

Beşiktaş: Karius x, Victor Ruiz x (Atiba dk. 74 x), Douglas x, Vida x, Rebocho x, Diaby x (Lens dk. 79 ?), Elneny x, Kevin N'Koudou x (Güven Yalçın dk. 82 ?), Ljajic xx, Dorukhan Toköz x, Umut Nayir x

Yedekler: Utku Yuvakuran, Gökhan, Caner Erkin, Necip

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Sporar (dk. 15 ve 58), Ljubicic (dk. 90+3), Khadfi (dk. 90+5) (Slovan Bratislava), Ljajic (dk. 29 pen.), Bozhikov (k.k.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Victor Ruiz, Ljajic (Beşiktaş), Joeri de Kamps, Ljubicic (Slovan Bratislava)

(İHA)

Kaynak: İHA