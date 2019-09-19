UEFA Avrupa Ligi: Roma: 1 - M. Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında deplasmanda İtalya ekibi Roma ile karşılaşıyor.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında deplasmanda İtalya ekibi Roma ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Nicolo Zaniolo'nun rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alıp çektiği şutu kaleci Mert Günok kurtardı.
17. dakikada Aleksic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mehmet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
35. dakikada Gael Clichy'nin sol kanattan uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya çıktı.
39. dakikada Javier Pastore'nın ceza sahasının hemen dışından çektiği şutta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
42. dakikada Edin Dzeko'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Leonardo Spinazzola'nın ortasında Caiçara'ya çapran meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Roma Olimpiyat
Hakemler: Estrada Fernandez xx, Roberto Alonso xx, Teodoro Sobrino xx
Roma: Pau Lopez xx, Leonardo Spinazzola xx, Federico Fazio xx, Juan Jesus xx, Aleksandar Kolarov xx, Bryan Cristante xx, Amadou Diawara xx, Justin Kluivert xx, Nicolo Zaniolo xx, Javier Pastore xx, Edin Dzeko xx
Yedekler: Antonio Mirante, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini, Nikola Kalinic, Henrikh Mkhitaryan
Teknik Direktör: Paulo Fonseca
M. Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Carlos Ponck xx, Mehmet Topal xx, Gael Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Danijel Aleksic xx, Edin Visca xx, Arda Turan xx, Fredrik Gulbrandsen xx
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Alexandu Epureanu, Aziz Behich, Okechukwu Azubuike, Demba Ba, Enzo Crivelli
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Caiçara (dk. 42 k.k.) (Roma) - ROMA