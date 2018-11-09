UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Takım Üst Turu Garantiledi
UEFA Avrupa Ligi’nde bugün 12 grupta oynanan 24 karşılaşma sonucunda Chelsea, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Zürih, Lazio, Bayer Leverkusen ve Arsenal bir üst tura çıkmayı garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün 12 grupta oynanan 24 karşılaşma sonucunda Chelsea, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Zürih, Lazio, Bayer Leverkusen ve Arsenal bir üst tura çıkmayı garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Türk ekiplerinden Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 2-0 mağlup ederek 7 puanla tur şansını yükseltti. Beşiktaş ise Belçika deplasmanında Genk ile 1-1 berabere kalarak puanı 4'e yükseltti ve üst tur için umudunu son iki maçı bıraktı.
Akhisarspor da sahasında İspanyol ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti.
Chelsea, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Lazio, Bayer Leverkusen, Zürih ve Arsenal ise gruplarında bir üst tura çıkmayı garantileyen ekipler oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Ludogorets: 0 - AEK Larnaka: 0
Bayer Leverkusen: 1 - Zürih: 0
B Grubu
Rosenborg: 2 - Salzburg: 5
C Grubu
Slavia Prag: 0 - Kopenhag: 0
D Grubu
Fenerbahçe: 2 - Anderlecht: 0
Dinamo Zagreb: 3 - Spartak Trnava: 1
E Grubu
Vorskla Poltava: 0 - Karabağ: 1
Arsenal: 0 - Sporting Lizbon: 0
F Grubu
Olympiakos: 5 - Dudelange: 1
Real Betis: 1 - Milan: 1
G Grubu
Rapid Wien: 0 - Villarreal: 0
Spartak Moskova: 4 - Rangers: 3
H Grubu
Lazio: 2 - O. Marsilya: 1
Apollon: 2 - E. Frankfurt: 3
I Grubu
Genk: 1 - Beşiktaş: 1
Malmö: 1 - Sarpsborg: 1
J Grubu
Akhisarspor: 2 - Sevilla: 3
Krasnodar: 2 - Standard Liege: 1
K Grubu
Astana: 2 - Jablonec: 1
Dinamo Kiev: 3 - Rennes: 1
L Grubu
Vidi: 1 - PAOK: 0
BATE: 0 - Chelsea: 1 - İSTANBUL