UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Takım Üst Turu Garantiledi

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün 12 grupta oynanan 24 karşılaşma sonucunda Chelsea, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Zürih, Lazio, Bayer Leverkusen ve Arsenal bir üst tura çıkmayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Türk ekiplerinden Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 2-0 mağlup ederek 7 puanla tur şansını yükseltti. Beşiktaş ise Belçika deplasmanında Genk ile 1-1 berabere kalarak puanı 4'e yükseltti ve üst tur için umudunu son iki maçı bıraktı.

Akhisarspor da sahasında İspanyol ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

Chelsea, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Lazio, Bayer Leverkusen, Zürih ve Arsenal ise gruplarında bir üst tura çıkmayı garantileyen ekipler oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Ludogorets: 0 - AEK Larnaka: 0

Bayer Leverkusen: 1 - Zürih: 0

B Grubu

Rosenborg: 2 - Salzburg: 5

Celtic: 2 - Leipzig: 1

C Grubu

Slavia Prag: 0 - Kopenhag: 0

Bordeaux: 1 - Zenit: 1

D Grubu

Fenerbahçe: 2 - Anderlecht: 0

Dinamo Zagreb: 3 - Spartak Trnava: 1

E Grubu

Vorskla Poltava: 0 - Karabağ: 1

Arsenal: 0 - Sporting Lizbon: 0

F Grubu

Olympiakos: 5 - Dudelange: 1

Real Betis: 1 - Milan: 1

G Grubu

Rapid Wien: 0 - Villarreal: 0

Spartak Moskova: 4 - Rangers: 3

H Grubu

Lazio: 2 - O. Marsilya: 1

Apollon: 2 - E. Frankfurt: 3

I Grubu

Genk: 1 - Beşiktaş: 1

Malmö: 1 - Sarpsborg: 1

J Grubu

Akhisarspor: 2 - Sevilla: 3

Krasnodar: 2 - Standard Liege: 1

K Grubu

Astana: 2 - Jablonec: 1

Dinamo Kiev: 3 - Rennes: 1

L Grubu

Vidi: 1 - PAOK: 0

BATE: 0 - Chelsea: 1 - İSTANBUL