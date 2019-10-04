UEFA Avrupa Lig maç özetleri izle: Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir son puan durumu

04.10.2019 07:32

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftası A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında oynanan 24 karşılaşma ile tamamlandı. Ülkemizi bu turnuvada temsil eden Beşiktaş, sahasında Wolverhampton'a son dakikada yediği golle yenildi. Başakşehir ile Trabzonspor ise berabere kaldılar.

UEFA AVRUPA LİGİ İKİNCİ HAFTA MAÇLARI

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırladı. Silvan Widmer'in 20. dakikadaki golüne bordo-mavili ekip altı dakika sonra Abdulkadir Parmak ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. 78. dakikada Jose Sosa'nın attığı golle 2-1 öne geçen Trabzonspor, 80. dakikada Noah Okafor'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Gruptaki diğer maçta ise Getafe, deplasmanda Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti.

K Grubu'nda bulunan temsilcimiz Beşiktaş, İngiltere'nin Wolverhampton ekibine 90+3. dakikada Willy Boly'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı.

Temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını ağırladı. Edin Visca'nın 55. dakikada attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 90+1. dakikada Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Grubun diğer mücadelesinde de Wolfsberger ile Roma 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE

UEFA AVRUPA LİGİNDE GECENİN SONUÇLARI

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan): 1-4

B Grubu:

Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 1-1

Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0

C Grubu:

Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre): 2-2

Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya): 1-2

D Grubu:

Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-1

Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda): 1-4

E Grubu:

Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 2-0

Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa): 2-1

F Grubu:

Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika): 4-0

Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

G Grubu:

Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya): 2-1

Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 2-0

H Grubu:

CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya): 0-2

Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-3

I Grubu:

Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 1-1

Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1

J Grubu:

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1

Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-1

K Grubu:

Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere): 0-1

Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2

L Grubu:

Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2

AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 0-0