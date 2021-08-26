UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında DG Sivasspor, deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında DG Sivasspor, deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Max Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte seken top Hakan Arslan'ın önüne düştü. Hakan'ın vole vuruşun da top üstten auta gitti.

20. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Diks'in şutunda top yan direkten döndü.

24. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta Stage arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0

39. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Daramy yakın köşeye sert bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu. 2-0

41. dakikada Sivasspor atağında Hakan Arslan'ın sağ çaprazdan şutunda kalecinden seken topla Leke James hamle yaptı, top yandan auta gitti.

Stat: Parken

Hakemler: Lawrence Visser xx, Rien Vanyzere xx, Thibaud Nijssen xx

Kopenhag: Grabara xx, Khocholava xx, Boilesen x, Diks xx, Kristansen xx, Zeca xx, Stage xxx, Pep Mas xx, Falk xx, Daramy xxx, Wind xx

Yedekler: Grytebust, Johnsson, Bengtsson, Sing, Wilczek, Lerager, Ankersen, Vick, Jensen, Höjlund

Teknik Direktör: Jess Thorup

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Koray Altınay x, Uğur Çiftçi xx, Ahmet Oğuz xx, Ziya Erdal x, Cofie x, Hakan Arslan x, Fajr xx, Kayode x, Max Gradel xx, Leke James xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Yatabare, Sefa Yılmaz, Jorge Felix, Samba Camara, Azubuike, Özkan Yiğiter

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Jens Stage (dk. 24), Mohammed Daramy (dk. 39) (Kopenhag)

Sarı kart: Koray Altınay, Ziya Erdal (Sivasspor)

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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