Uçağın iniş takımlarına saklanan kaçak yolcu Londra'da bir evin bahçesine düştü
Londra'nın kuzeyindeki evinin bahçesinde güneşlenen bir adamın yanına Kenya hava yollarına ait uçağın iniş takımlarına saklanarak kaçak yolculuk eden bir yolcu düştü.
Londra'nın kuzeyindeki evinin bahçesinde güneşlenen bir adamın yanına Kenya hava yollarına ait uçağın iniş takımlarına saklanarak kaçak yolculuk eden bir yolcu düştü.
Görgü tanıkları kaçak yolcunun bahçesinde güneşlenen kişinin çok yakınına düştüğünü ve adamın ölümden döndüğünü aktardı. İsmini açıklamak istemeyen bir tanık "Yolcu onun üzerine düşmediği için çok şanslı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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