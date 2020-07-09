Üç Ücretsiz Epic Games Store Oyunu İndirmeye Sunuldu
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Üç Ücretsiz Epic Games Store Oyunu İndirmeye Sunuldu

Epic Games, dijital mağazası üzerinden dağıttığı ücretsiz oyunları ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Bu hafta üç ücretsiz Epic Games Store oyunu bizlerle buluşturuldu.

Üç Ücretsiz Epic Games Store Oyunu İndirmeye Sunuldu
09.07.2020 21:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:19

Epic Games, dijital mağazası üzerinden dağıttığı ücretsiz oyunları ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Bu hafta üç ücretsiz Epic Games Store oyunu bizlerle buluşturuldu.

Üç Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Fırsatını Kaçırmayın

Amerika menşeli yayıncı bu hafta için Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition ve The Escapists 2 oyunlarını seçmiş. The Escapists 2 aslında daha önceden verilecekti ama son anda alınan bir karar ile ertelenmişti. Eğer bu oyunu oynamak istiyorduysanız, beklenen gün gelmiş oldu. Gelin bizler de bu oyunların detaylarına bir bakalım.

Killing Floor 2

Tripwire Interactive tarafından geliştirilmiş olan Killing Floor 2, Killing Floor oyununun devamı niteliğinde geliştirilmişti. İlk oyunun konusuna göre Horzine isimli bir biyo-teknik firmasının ürettiği askeri klonlar, kaçık bir araştırmacı tarafından kaçırılıyorlar. Sonrasında ise bu klonlar Birleşik Krallık dolaylarında salıveriliyorlar ve tahmin edebileceğiniz üzere de ortalık bir anda karışıyor. Killing Floor 2 oyununda ise bu klonlar, hükümetlerin çökmesine ve iletişim sistemlerinin de zarar görmesine neden olarak Avrupa boyunca yayılmaya devam ediyorlar.

Zeds adı verilen ve üstünüze dalga dalga gelen düşmanlara karşı ayakta kalmaya çalıştığınız bir sisteme dayalı olan oynanışta, dalgaları birer birer atlattıkça düşman sayıları ve türleri de kademeli olarak artıyor. Son dalgada ise bir bölüm sonu düşmanı sizi bekliyor olacak.

Lifeless Planet: Premier Edition

Lifeless Planet oyununda bir astronot rolünde olacaksınız. Yaşam belirtisi olduğu söylenen bir gezegene giden karakteriniz, söylenenin aksine çorak bir topraklar ile karşılaşıyor. Bu hadise üzerine mürettebatını aramaya çıktıktan sonra, çok geçmeden yolu onu Sovyet döneminden kalma ıssız bir Rus kasabası ile karşılaşıyor ve görevinin anlamını çözmekte zorlanıyor. Ne var ki bir Rus kadını olan Aelita ile tanışması bir dönüm noktası olacaktır. Aelita bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştır. Bir doğa olayına bağlı olarak da derisi, toprağı yeşil renkte yansıtmaktadır. Size düşen ise bu yansımayı takip ederek yolunuzu bulmak olacak. Ne var ki Aelita sizi güvenli bir yere mi yoksa tuzağa mı çektiği belirsizdir.

The Escapists 2

The Escapists 2 oyununda oyuncular yüksek güvenlik seviyesine sahip hapishanelerden kaçmak için çabalıyorlar. Kaçış planınızı yaparken her şeyi düşünmeniz gerekli, bir yandan yoklamalara katılıp kurallara uyarak dikkat çekmemeli, diğer yandan gizlice planınızı uygulamalısınız.

İster çevrimiçi isterseniz de yerel ağ üzerinden kooperatif desteğiyle dört kişiye kadar çok oyunculu olarak de oynayabiliyorsunuz. Oyunda mahkumları örgütleyerek kendi çetelerinizi kurabilecek ve hapishane kavgaları çıkarabileceksiniz.

Son olarak, The Escapists 2 oyununda farklı oyun modları bulunuyor. Klasik oyun modunda arkadaşlarınızla birlikte kaçışı gerçekleştirmeye çalışırken karşılıklı modda zamana karşı yarışarak daha kısa süre içinde kaçmaya çalışıyorsunuz.

Eğer bu oyunlardan hoşunuza giden olduğu takdirde, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü TSİ 18: 00'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacaklar. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu ise şimdilik Torchlight II olarak görünüyor ama sonradan başka bir oyun daha eklenebilir veya Torchlight II yerine başka bir oyunun verilmesinde karar kılınabilir.

Kaynak: Tamindir

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