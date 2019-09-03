Uber davasında bilirkişi raporu çıktı

03.09.2019 15:41

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının Uber'e erişimin engellenmesi için açtığı davada bilirkişi heyeti rapor gönderdi. Raporda, Uber'in, D2 belgesiyle taşımacılık yapmasının haksız rekabet koşullarının oluşmasına neden olduğu vurgulandı.



İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği, internet aracılığıyla ulaşım hizmeti veren Uber'e dava açmıştı. İstanbul 10.Asliye Ticaret Mahkemesi dava dosyasını, haksız rekabetin tespiti ve Uber'e erişimin engellenmesi için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Mali müşavir, yazılım uzmanı, ticaret hukukçusu, taşıma uzmanı ve vergi uzmanından oluşan heyet, raporu tamamlayarak mahkemeye gönderdi.



Türkiye'de temsilcisi yok



Dört kişilik heyet tarafından hazırlanan raporda, Uber TR'nin kanuni olarak Türkiye temsilcisinin bulunmadığı belirtildi. Raporda ayrıca Uber TR'nin sürücü ve yolculara teknoloji hizmeti sağlayan Hollanda merkezli Uber B.V.'den teknolojik destek hizmeti aldığı vurgulandı.



Vergi ödemesi yapılıyor



Raporda, Uber B.V.'nın Türkiye'deki temsilcisi tarafından vergi mükellefi olan ve e-fatura sistemine kayıtlı sürücülere verilen hizmetler karşılığı düzenlenen faturaların KDV içerdiği kaydedildi. Yapılan uygulama sayesinde vergilendirme açısından herhangi bir kaybın oluşmadığı belirtildi.



'Salt bilgi teknolojileri hizmeti olarak değerlendirilemez'



Uber ile taksi arasında ulaştırma ve taşıma açısından önemli bir farkın bulunmadığının aktarıldığı raporda, "Uber'in özellikle Uber XL D2 operatörleri bakımından ve fiili uygulama açısından ele alındığında, bunlar için müşteri bulma için olmazsa olmaz nitelik taşıdığı, dolayısıyla uygulamanın salt bilgi teknolojileri hizmeti olarak nitelendirilemeyeceği, taşımacılık ile bilgi teknolojileri hizmeti kombinasyonu bağlamında taşımacılık sektörü içinde de değerlendirilebileceği" ifadelerine yer verildi.



'Haksız rekabet'



Haksız rekabetin oluştuğunun belirtildiği raporda, "D2 operatörlerinin taksicilik hizmeti gibi kullanıldığı, bunun ise açıkça yetki belgesini, amacı dışında kullanma ve başkasını faaliyetlerinden yararlandırma şeklinde ilgili düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği, bunun da TK M. 55/1-e anlamında iş şartlarına uymamak şeklinde haksız rekabet oluşturacağı" ifadelerine yer verildi.



Bunun yanı sıra Uber, yaşanan olayların ardından 31 Mayıs tarihinde XL araçlarının faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA