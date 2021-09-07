U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1
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U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2023 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. Grup'ta Ümit Milli Futbol Takımı, Bursa'da karşı karşıya geldiği İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.

2023 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. Grup'ta Ümit Milli Futbol Takımı, Bursa'da karşı karşıya geldiği İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza alanına giren Glenn Middleton vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kurtarışı sonrası dönen topla ceza alanı içerisinde buluşan Adam Montgomery bekletmeden pasını penaltı noktasına doğru aktardı. Middleton bu kez boş durumda yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza alanına giren Ali Kaan Güneren, pasını kale önüne doğru çıkardı. Savunmadan araya giren Calvin Ramsay son andaki dokunuşuyla topu kornere gönderdi.

56. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Ali Kaan Güneren, pasını içeriye doğru attı. Ceza sahası içerisinde Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla dışarı gitti.

75. dakikada sol taraftan Umut Güneş'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Enis Destan'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

90+1. dakikada ceza sahasında topla buluşan Middleton, sırtı dönükken savunmadan sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

Stat: Timsah

Hakemler: Igor Pajac xx, Bojan Zobenica xx, Ivan Mihalj xx

Türkiye: Ersin Destanoğlu xxx, Bünyamin Balcı xx, Yusuf Can Esendemir xx, Ravil Tagir xx, Evren Eren Elmalı xx, Ali Kaan Güneren xx, Umut Güneş xx, Gökdeniz Bayrakdar xx (Batuhan Kör dk. 76 x), Ömer Faruk Beyaz xx (Yunus Akgün dk. 46 x), Barış Alper Yılmaz xx (Erkan Eyibil dk. 46 x), Ali Akman xx (Enis Destan dk. 46 x)

Yedekler: Cenk Özkaçar, Atakan Gündüz, Muhammed Gümüşkaya, Doğucan Haspolat

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

İşkoçya: Sinclair xx, Mayo xx, Welsh xx, Doig xx, Ramsay xx, Williamson xx, Middleton xx, Kelly xx, Kennedy xx (Rudden dk. 63 x), Scott xx (Anderson dk. 77 ?), Montgomery xx (Mackay dk. 72 x)

Yedekler: Harry Stone, Ewan Urain Aird, Dane Murray, Jamie Hamilton, Dean Campbell

Teknik Direktör: Scot Gemmill

Goller: Enis Destand (dk. 75) (Türkiye), Glenn Middleton (dk. 8) (İskoçya)

Sarı kartlar: Umut Güneş, Ömer Faruk Beyaz (Türkiye), Montgomery, Doig, Williamson (İskoçya)

(Hakan Gönül/İHA)

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - İskoçya: 1 - Haberler
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