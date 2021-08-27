U19 Milli Takımı'nın Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosu açıklandı
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U19 Milli Takımı'nın Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosu açıklandı

U19 Milli Takımı'nın Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosu açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un 2004 doğumlu genç oyuncusu Emre Demir U19 Milli Takımı'nın 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında Hırvatistan'da Uluslararası Dostluk Turnuvası müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi.

Yukatel Kayserispor'un 2004 doğumlu genç oyuncusu Emre Demir U19 Milli Takımı'nın 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında Hırvatistan'da Uluslararası Dostluk Turnuvası müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi.

U19 Milli Takımı 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Uluslararası Dostluk Turnuvası müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 18.00'de Kavacık Park Inn by Radisson Otel'de toplanacak.

U19 Milli Takımı'nın Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Seyhan Yiğit (1.FC Nünberg), Bilal Ceylan (Beşiktaş A.Ş.), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Taha Altıkardeş (Bursaspor), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Bedirhan Özyurt (Medipol Başakşehir FK), Polat Abay (Niğde Anadolu FK), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Arif Boşluk (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Kazımcan Karataş (Altay), İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor), Apti Mert Çayir (Fraport TAV Antalyaspor), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Yiğit Emre Çeltik (Fortuna Sittard), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Ali Alperen Çelik (Trabzonspor A.Ş.), Emirhan Gürler (Yılport Samsunspor), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Emre Demir (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Eren Aydın (Galatasaray A.Ş.), Mirhan İnan (VfB Stuttgart), Ali Sühan Demirel (VfL Bochum) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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U19 Milli Takımı'nın Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
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