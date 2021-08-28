U18 Ligi Atletizm Final Yarışmalarının şampiyonu ENKA oldu
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U18 Ligi Atletizm Final Yarışmalarının şampiyonu ENKA oldu

U18 Ligi Atletizm Final Yarışmalarının şampiyonu ENKA oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Spor Toto Kulüplerarası U18 Ligi Atletizm Final Yarışmalarında ENKA, kadınlar ve erkeklerde şampiyon oldu.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Spor Toto Kulüplerarası U18 Ligi Atletizm Final Yarışmalarında ENKA, kadınlar ve erkeklerde şampiyon oldu.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 26-27 Ağustos tarihlerinde 8 kulüpten 320 sporcunun katılımıyla Mersin'de gerçekleştirilen Spor Toto Kulüplerarası U18 Ligi Atletizm Final Yarışmaları, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde yapıldı.

Atletizmde açık saha sezonunun önemli lig müsabakalarından olan Spor Toto U18 Atletizm Ligi Kadınlar U18 Liginde final yarışmalarının iki gününde de 63 puan yapan ENKA Spor Kulübü, toplamda 126 puanla şampiyon olurken, Fenerbahçe 117 puanla ikinci, Beşiktaş ise 94 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonun erkekler kategorisinde ise ENKA 130 puanla şampiyonluğa uzanırken, Fenerbahçe 126 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 115 puanla üçüncü oldu.

Yarışmalarda bir de Türkiye rekoru çıktı. Kadınlar İsveç Bayrak yarışında Semanur Deniz, Zeynep Olur, Ecenur Alakaş ve Edanur Tulum'dan oluşan ENKA takımı, U18 Türkiye rekorunu 0.04 saniye geliştirdi. ENKA ekibi, 2.13.90 ile yeni rekorun sahibi oldu.

Yarışların sonunda dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi. - MERSİN

U18 Ligi Atletizm Final Yarışmalarının şampiyonu ENKA oldu
U18 Ligi Atletizm Final Yarışmalarının şampiyonu ENKA oldu
U18 Ligi Atletizm Final Yarışmalarının şampiyonu ENKA oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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U18 Ligi Atletizm Final Yarışmalarının şampiyonu ENKA oldu - Haberler Spor
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