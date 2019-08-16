TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan buğday üretimi açıklaması Açıklaması

16.08.2019 15:14

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin buğday üretiminin bu yıl 20 milyon ton civarında gerçekleşmesini beklediklerini kaydederek, "Buğday üretiminde Türkiye'nin hedefi 25 milyon ton üzerinde. Bulunduğumuz coğrafyada Kafkasya, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu bize bakıyor dolayısı ile biz bu ülkelerin gıda güvencesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bayraktar çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de Vali Hasan Karahan'ı ziyaret etti. Ziyarette, gazetecilerin soruları üzerine 'Kurban Bayramı ve hasat dönemine' ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Bayraktar, bayramı üreticiler açısından verimli geçtiğini kaydederken, ekonomik anlamda da önemli bir döngü yaşandığını ifade etti. Bayramda kaç büyük ve küçükbaş hayvanın kesildiğine dair bir verinin olmadığı gibi aynı zamanda hangi tutarda bir satış gerçekleştirildiğini kesin bilmediklerini belirten Başkan Bayraktar, ama bayramdan önce öngördükleri 3 milyon 600 bin baş hayvan kesileceği ve 11,9 milyar TL tutarındaki parasal döngünün büyük ölçüde gerçekleştiğini söyledi. Başkan Bayraktar, "Tahminlerimizde yanılmamız mümkün değil. Kasaplardan, deri dağıtımına varana kadar herkes bu sektörden payını alıyor. O civarda bir kurban kesimi gerçekleşmiştir diye tahmin ediyoruz. Piyasanın canlanması açısından da üreticilerimizin mallarını değerlendirme açısından ve önemli bir ibadet olması noktasında Kurban Bayramı bizler için önemli" diye konuştu.

"Kuraklık ve aşırı yağışlar üretimi olumsuz etkiledi"

Hububat ve diğer ürünlerinin hasat durumuna da değinen Başkan Bayraktar, özellikle buğday yani hububat hasadının çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yüzde 70'inde hububat üretiminin yapıldığına dikkat çeken Başkan Bayraktar açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Buğday hasadının yaklaşık olarak bu yıl 20 milyon ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Buğday üretimini etkileyen 2 sebep var. Birincisi bu sene kuraklık yaşadık ve bazı bölgelerimizde yaşadığımız kuraklık üretimi gerçekten etkiledi. Bazı yerlerde ise aşırı yağışlar oldu ve o da üretimini olumsuz yönde etkiledi. 22-23 milyon ton civarında bizim normal koşullarda buğday üretimimiz var. Ama bu sene tahmin ediyorum 20 milyon ton civarında, biraz daha altında üretim gerçekleşecek. Bunu biraz da girdi maliyetleri etkiledi. Yani kura bağlı olarak girdi maliyetlerinin yükselmesi düşüşü etkiledi. Önümüzdeki yıllarda daha verimli üretim yapabilme çiftçimizin tarlada kalabilmesi adına bir takım tedbirler almaya çalışıyoruz."

"Kafkasya, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu bize bakıyor"

Buğday üretiminde Türkiye'nin hedefinin 25 milyon tonun üzerinde olduğunu dile getiren Başkan Bayrak, ülkenin bu potansiyelinin olduğunu da aktardı. O hedefe ulaşacaklarını söyleyen Başkan Bayraktar, "şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye buğday, mısın, meyve, sebze ve hayvancılıkta hedefi kendi gıda güvencesini sağlayan bir ülke olamaz çünkü Türkiye büyük potansiyeli olan bir ülke. Bugün hedefimizi Gayri Safi Milli Hasıla'ya (GSMH) 55 milyar dolar katkı sağlıyoruz, ama Türkiye'nin potansiyeli 200 milyar doları sağlayabilecek durumda. Yani bu potansiyeli değerlendirmemiz lazım. Bulunduğumuz coğrafyada Kafkasya, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu bize bakıyor dolayısı ile biz bu ülkelerin gıda güvencesini sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye bu noktaya doğru adım adım gidiyor, bizde Ziraat Odaları birliği olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz" dedi.

Gerçekleşen ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA