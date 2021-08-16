Twitter'da en çok onlar takip ediliyor

Mikroblog sitesi Twitter'da en çok takip edilen kişi 129,9 milyon ile Barack Obama oldu.

Mikroblog sitesi Twitter'da en çok takip edilen kişi 129,9 milyon ile Barack Obama oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 124 bin 993 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Twitter ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 24 bin 670 olarak kaydedilirken, ülkemizde de kullanımının oldukça yangın olduğu gözlendi. Facebook, Instagram, Youtube gibi diğer sosyal medya mecralarla kıyaslandığı ise en çok haberi çıkan mecra olarak kayıtlara geçti. Çıkan haberler içeriklerine göre analiz edildiğinde, sosyal medya düzenlemesi en fazla konuşulan haber başlığı oldu. Halkın haber alma konusunda ise Twitter'ı oldukça sık kullandığı görüldü.

Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, Twitter'da en çok takip edilen hesaplar belli oldu.Böylelikle eski ABD başkanı Barack Obama, 129,9 milyon takipçi ile bu platformda en çok takip edilen kişi oldu. Obamayı ikinci sıradan takip eden kişi ise gençlerin gözdesi şarkıcıJustinBieber olurken, güncel takipçi sayısı 113,9 milyon olarak kaydedildi. Üçüncü sırada ise 108,8 milyon ile KatyPery yer alırken, dördüncü sırada 102,7 milyon ile Rihanna, beşinci sırada ise 93,4 milyon ile ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo yer aldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı