Twitch Çok Yakında Hindistan'a Dönebilir!

Henüz kesin olmayan bilgilere göre Twitch çok yakın bir gelecekte Hindistan'a geri dönmeyi planlıyor!

Şu ana kadar Hindistan'ın Twitch'e döneceği Twitch tarafından onaylanmasa da platformda yaşanan bazı değişiklikler bu haberi doğrular nitelikte gelişiyor. Geçtiğimiz günlerde Twitch, server listesine Hindistan'ın iki şehri Mumbai ve Chennai birlikte eklendi ama şu an kullanımda değiller, çevrimdışı olarak bekliyorlar. Fakat çok yakın zamanda server hazırlıklarının bitirilip Twitch için Hindistan serverlerinin aktif olmasını bekliyoruz.

Aslında bu karara baktığımız zaman gerçekten çok geç alınmış bir karar. Sorunlar yaşanılabilir ama 1 milyarın üzerinde nüfusu olan bir ülkede sunucularınızın bulunmaması kulağa oldukça saçma geliyor. Bir de Hindistan'da oyunların ve yayınların oldukça popüler olmasına rağmen. Fakat şu ana kadar baktığımızda Twitch cephesinden bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama veya doğrulama yapılmadı. Bununla birlikte de sunucuların Hindistan için ne zaman aktif olacağı da belirsizliğini koruyor. Peki Twitch Hindistan'a gelince Hintli oyuncular, yayıncılar ve üreticiler tarafından onaylanacak mı? Aslında bu da belirsiz sorulardan bir tanesi çünkü Hintli oyunseverler, yayıncılar ve içerik üreticileri Twitch'e şu ana kadar Hindistan gibi potansiyele sahip olan bir ülkeye yatırım yapmadıkları ve arka planda bıraktıkları için oldukça öfkeliler.

Peki Hindistan'daki video oyun yayıncıları ve içerik üreticileri Twitch platformuna hiç mi bağlanamıyor? Hayır bağlanabiliyorlar fakat Twitch sunucuları Hindistan'a aşırı uzakta olduğu için yayınlarda çok fazla kayıp ve gecikme yaşanıyor. Bunun içinde Hintli yayıncılar ve üreticiler çoktan başka platformlara yöneldiler bile. En son Twitch'in 2018 yaptığı başarısız girişimin ardından Facebook ve Youtube, Twitch'in yarattığı açığı doldurmakta geç kalmadılar. Facebook Gaming ve Youtube gibi yayın platformları Hindistan'da yayıncılar tarafından oldukça tercih ediliyor ve yoğun olarak kullanılıyor. Bu yüzden işler Twitch için hiçte kolay olmayacak. Çünkü Twitch Hindistan pazarına girdiği zaman onun boşluğunu dolduran Facebook ve Youtube gibi devlerle mücadele etmek zorunda kalacak gibi duruyor.

Twitch her ne kadar şu an herhangi bir açıklamada bulunmamış olsa da böyle bir pazardan geri duracağını ben kendi adıma düşünmüyorum. Çok yüksek ihtimalle de iyi ve kaliteli serverlerla birlikte Hindistan'a yerleşecek gibi duruyor. Ki yerleşmesi de lazım çünkü sizlere Hindistan'daki oyuncu potansiyeli ile ilgili şöyle bir örnek verebilirim: Yeni açılan Amazon Prime Gaming'i düşünün ve yalnızca o platformda kayıtlı 10 milyonun üzerinde Hintli oyuncu mevcut. Potansiyeli muazzam seviyelerde olan bir ülke ve Twitch'te bu geç kalışının bedelini Facebook ve Youtube ile rekabete girerek ödeyecek gibi duruyor. Twitch ile ilgili tüm gelişmeler için buraya tıklayarak resmi web sayfasına ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: ESporTimes