Televizyon platformundan tüm kullanıcılarına yeni yıl hediyeleri

Televizyon platformu TV+, yeni yılda tüm kullanıcılarına özel hediye çekilişleri gerçekleştireceğini açıkladı. 31 Ocak 2021 tarihine kadar katılma imkanı olan çekilişlerde TV+ ev kullanıcılarından 5 kişiye televizyon, mobil kullanıcılardan 6 kişiye de cep telefonu hediye edeceğini bildirdi.

Televizyon platformu TV+, yeni yılda hediye çekilişi yapacağını açıkladı. TV+ Ev müşterileri arasında yapılacak çekilişle 5 kişiye Arçelik Smart TV hediye edileceği bildirildi. 31 Ocak 2021 tarihine kadar üst paket satın alan yeni TV+ Ev kullanıcıları (TV+ Aile, TV+ Ekstra, TV+ Ek Spor, TV+ Ek Eğlence ve Evde TV+ Ek Full Paketi) ve üst pakete geçen giriş paketi üyeleri, otomatik olarak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Mevcut üst paket kullanıcıları ise www.tvplus.com.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak çekilişe katılabilecekler.

Televizyon platformu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mobil TV+ Ücretli Giriş ve Ücretli Premium pakete sahip mobil kullanıcıları ile kampanya süresince Ücretli Giriş veya Premium Mobil aboneliği satın alan kişiler ise 21 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında çekilişe katılabilecekler. Katılımcılar www.tvplus.com.tr web adresinde yer alan kampanya sayfasındaki formu doldurarak 1 çekiliş hakkı kazanacak. 10 Şubat 2021 tarihinde yapılacak çekilişle katılımcılar arasından seçilecek 6 kişiye Samsung S20 cep telefonu hediye edilecek."

"TV+YENİ DİZİ VE FİLMLERİYLE SEYİRCİLERİYLE BULUŞUYOR"

Televizyon platformu TV+'nin yazılı yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"TV+'a Aralık ayında eklenen diziler arasında 2020 Canneseries en iyi dizi ödülünü alan Partisan, Britanya-İrlanda dönemi suç televizyonu draması 'Miss Scarlet and the Duke' ve dört çocuklu yalnız bir kadının yaşadığı paranormal olayları konu alan 'The Enfield Haunting' yer alıyor. Ocak 2021 itibariyle birçok yeni içeriğin yüklenecek olmasıyla birlikte 31 Aralık yılbaşı günü 'The Sister', 'Picnic at Hanging Rock', 'Apple Tree Yards' ve 'The Young Pope' gibi güçlü diziler de platformda yerlerini alacak. Bu ay Christopher Nolan'ın 2020 yapımı filmi 'Tenet', Darin Scott yönetmenliğindeki bilim kurgu korku filmi 'Deep Blue Sea 2', hem gerçek hem de hayal dünyasındaki canavarları alt etmeye çalışan genç bir kızın hikayesini anlatan 'I Kill Giants' ile Türk yapımı 'Sibel', platformun yeni filmleri arasında yer alıyor."

"PLATFORM DA ÇOCUKLAR İÇİN YENİ ÇİZGİ DİZİLERDE VAR"

TV+'dan yapılan açıklamanın devamında, "Ayrıca Sherlock Holmes oyuncularının başrollerini paylaştığı komedi filmi 'Holmes & Watson', gerilim filmi 'The Bad See', tedavi edilemez bir hastalıktan tedavi edilen genç kızının gerçek hikayesini anlatan 'Miracles from heaven' ve DC Comics ile Lego markalarına dayanan aksiyon-macera komedisi 'Lego Dc Comics Super Heroes: The Flash' de Aralık ayında platforma eklenen filmlerden. Çocuklar için platformun yeni animasyonları ise; Türkiye'de izlenme rekoru kıran çizgi dizilerden 'Oscar Oasis', maceracı bir koalanın hayatını konu alan 'Blinky Bill' ve Avustralya-İtalyan animasyon televizyon dizisi 'Berry Bees'. Ocak ayı itibariyle çocuk programlarına Paw Petrol, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles ve SpongeBob SquarePants gibi birçok güçlü içerik platforma eklenmiş olacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı