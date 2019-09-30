Tuzlaspor kalecisi Bayram Olgun, bu sezon oynadığı maçlarda kalesini gole kapattı!

30.09.2019 23:42

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta yediği 7 gol ile Türkiye ve Avrupa'nın en az gol yiyen kalecisi olan Bayram Olgun bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ilk maçında cezası sebebi ile oynayamayan Bayram, görev aldığı 4 maçta da kalesini gole kapatarak adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Avrupa da devam eden ligler arasında kalesini gole kapatan tek takım olan Tuzlaspor'un kalesini koruyan Bayram Olgun, dünya devlerininkalecilerini geride bıraktı. Manchester City'de Ederson 6, B. Münih'te Neuer 6, Real Madrid'de Courtois 6 golü kalelerinde görürken bu alanda zirve Bayram Olgun'da bulunuyor.

BAYRAM OLGUN KİMDİR?

26 Nisan 1990 Antalya doğumlu olan Bayram 2008 yılında Ankaragücü'nde profesyonelliğe geçiş yaptı . Daha sonra Manisaspor ve Menemenspor formalarını giyen Bayram son iki sezondur Tuzlaspor forması giyiyor. Bayram'ın Süper Ligde 16, TFF 1. Ligde 48, TFF 2. Lig de 144 maçı bulunuyor.