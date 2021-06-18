TUYED'in yeni başkan Haluk Özsevim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TUYED'in yeni başkan Haluk Özsevim oldu

TUYED'in yeni başkan Haluk Özsevim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED),13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı Point Hotel Taksim'de gerçekleştirdi.

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED),13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı Point Hotel Taksim'de gerçekleştirdi. Tek adayla gidilen seçimlerde TUYED'in yeni başkanı oy birliğiyle A. Haluk Özsevim oldu.

Turizm gazetecilerinin çatı örgütü Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) 13. Olağan Genel Kurulu'nu İstanbul'da gerçekleştirdi. Point Hotel Taksim'de yapılan Olağan Genel Kurul'da A.Haluk Özsevim'in oluşturduğu liste TUYED yönetimini üstlendi.

TUYED bayrağını Musa Alioğlu'dan teslim alan A.Haluk Özsevim, "TUYED'i çok daha etkin ve daha aktif hale getirmek için yönetim kurulu arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcayacağız" diye konuştu.

TUYED Yönetim Kurulu: A.Haluk Özsevim, Yılmaz Keleş, Savaş Daş, Hatice Ünal Bilen, Emin Demir, Halil Öncü, Volkan Altıntaş

Denetim Kurulu: Hasan Arslan, Mevlüt Yeni, Gülay Yücel Sarıkaya

Yedek Yönetim Kurulu: Tuncay Sevin, Saime Baş, Belma Toprak Sönmezer, Burak Coşan Emre Baktıroğlu, Mehmet Aksoy, Nusret Kafasıbüyük

Denetim Kurulu Yedek: Mehmet Ali Doğan, Özlem Kasa, Gönül Yıldırım - ANTALYA

TUYED'in yeni başkan Haluk Özsevim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İBB Meclisi yüzde 23'lük su zammı teklifini reddetti
İBB Meclisi yüzde 23'lük su zammı teklifini reddetti
Merkez Bankası: 'Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına olanak...
Merkez Bankası: "Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına olanak...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Gareth Bale Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TUYED'in yeni başkan Haluk Özsevim oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 13:33:50. #1.16#

title