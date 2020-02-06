Haberler » Ekonomi » TÜSİAD'dan 'yeni ekonomik program' vurgusu - Ekonomi

TÜSİAD'dan 'yeni ekonomik program' vurgusu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Önümüzde kredi büyümesine değil, verimlilik artışlarına odaklanılması gereken bir süreç var. Üzerinde mutabakat sağlanmış ve günün küresel koşullarını göz önünde bulunduran bir ekonomik program, geleceğe umutla bakmamızı sağlar" dedi.

06.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:37
TÜSİAD'dan 'yeni ekonomik program' vurgusu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Önümüzde kredi büyümesine değil, verimlilik artışlarına odaklanılması gereken bir süreç var. Üzerinde mutabakat sağlanmış ve günün küresel koşullarını göz önünde bulunduran bir ekonomik program, geleceğe umutla bakmamızı sağlar" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler