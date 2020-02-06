TÜSİAD'dan 'yeni ekonomik program' vurgusu

06.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:37

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Önümüzde kredi büyümesine değil, verimlilik artışlarına odaklanılması gereken bir süreç var. Üzerinde mutabakat sağlanmış ve günün küresel koşullarını göz önünde bulunduran bir ekonomik program, geleceğe umutla bakmamızı sağlar" dedi.