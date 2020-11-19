TÜSİAD'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum: Yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TÜSİAD'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum: Yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işaret

19.11.2020 21:58 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:03
TÜSİAD'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum: Yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işaret

TÜSİAD, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkarmasına "Yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işaret" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileriyle uyumlu hareket etti ve politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Bu adımını olumlu karşılayan TÜSİAD, Merkez Bankası'nın fiyat ve finansal istikrarı sağlamak için atmış olduğu adımın yeni bir döneme girildiğini gösteren önemli bir işaret olduğu belirtildi.

Açıklamada "Enflasyonla mücadelede atılacak olan her adım, finansal piyasalarla olan ayrışmanın yerini piyasa ile uyumlu bir sürece bırakacak, ekonomimizi ve orta vadeli istihdam gelişimini destekleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

"KISA VADEDE GEREKLİ ADIMLARIN ATILACAĞINI İNANIYORUZ"

TL'ye olan güvenin tesis edilmesi ve ekonominin yeniden sağlam temellere oturması için, serbest piyasa ilkelerine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir iktisat politikalarına ihtiyaç olduğunu belirten dernek Kurumların bağımsızlıklarının ve liyakata dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Derneğin açıklamasında "Kısa vadede piyasa güvenini tam anlamıyla sağlamak için gerekli adımların istikrarlı bir şekilde atılacağına inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

MERKEZ BANKASI FAİZİ 475 BAZ PUAN ARTIRMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım toplantısında 475 baz puanla 2 yılın en sert artışını yaparken, fonlamanın sadece haftalık repoyla olacağını belirterek sadeleşmeye gitmişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Vladimir Putin Alaattin Çakıcı
Magazin Sibel Can Berk Oktay Öykü Karayel Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Tüm Haberler Faiz Kasım Milli Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜSİAD'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum: Yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işaret - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 22:04:14. #1.14#
title