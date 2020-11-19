TÜSİAD'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum: Yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işaret

TÜSİAD, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkarmasına "Yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işaret" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileriyle uyumlu hareket etti ve politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Bu adımını olumlu karşılayan TÜSİAD, Merkez Bankası'nın fiyat ve finansal istikrarı sağlamak için atmış olduğu adımın yeni bir döneme girildiğini gösteren önemli bir işaret olduğu belirtildi.

Açıklamada "Enflasyonla mücadelede atılacak olan her adım, finansal piyasalarla olan ayrışmanın yerini piyasa ile uyumlu bir sürece bırakacak, ekonomimizi ve orta vadeli istihdam gelişimini destekleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

"KISA VADEDE GEREKLİ ADIMLARIN ATILACAĞINI İNANIYORUZ"

TL'ye olan güvenin tesis edilmesi ve ekonominin yeniden sağlam temellere oturması için, serbest piyasa ilkelerine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir iktisat politikalarına ihtiyaç olduğunu belirten dernek Kurumların bağımsızlıklarının ve liyakata dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Derneğin açıklamasında "Kısa vadede piyasa güvenini tam anlamıyla sağlamak için gerekli adımların istikrarlı bir şekilde atılacağına inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

MERKEZ BANKASI FAİZİ 475 BAZ PUAN ARTIRMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım toplantısında 475 baz puanla 2 yılın en sert artışını yaparken, fonlamanın sadece haftalık repoyla olacağını belirterek sadeleşmeye gitmişti.