TUSAŞ 'HAVA SOJ' projesinde yeni iş birliğine adım attı
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TUSAŞ 'HAVA SOJ' projesinde yeni iş birliğine adım attı

TUSAŞ 'HAVA SOJ' projesinde yeni iş birliğine adım attı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Turkish Cabin Interior (TCI) arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşması kapsamında 'Hava SOJ' projesinde uçaklarının iç kabin tasarımı ve komponentlerinin üretim ve tedariki ile montajı gerçekleştirilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Turkish Cabin Interior (TCI) arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşması kapsamında 'Hava SOJ' projesinde uçaklarının iç kabin tasarımı ve komponentlerinin üretim ve tedariki ile montajı gerçekleştirilecek.

TUSAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının tespit edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması hedefiyle geliştirilen Hava SOJ projesi kapsamında önemli bir adım atıldığı belirtildi. Hava SOJ projesinde tercih edilen Bombardier Global 6000 uçaklarına entegre edilecek olan görev sistemleri milli imkanlar kullanılarak üretilecek. Proje kapsamında iç kabin tasarımı ve komponentlerinin üretim ve tedariki ile montajı iş paketlerinin yapılması hedefleniyor.

"ÖZEL HAVA PLATFORMLARINI MİLLİ İMKANLARLA KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de, gerçekleştirilen iş birliği ile hali hazırda devam eden elektronik harp uçakları entegrasyon ve modifikasyonu kabiliyetlerinin daha da güçlenmesini hedeflediklerini söyleyerek, "Devletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin istekleri doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu özgün hava platformlarını ve özel görev platformlarını milli imkanlarla kazandırmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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