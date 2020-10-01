"Turşucu köy" kışa hazır

Türkiye'nin turşu üretiminde önde gelen merkezlerden Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde üreticiler bugünlerde yoğun mesai yapıyor.

Türkiye'nin turşu üretiminde önde gelen merkezlerden Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde üreticiler bugünlerde yoğun mesai yapıyor.

Eskiden köy statüsünde olan mahallede, 3 kuşaktır doğal yöntemlerle üretilen, iç piyasadan yoğun talep alan ve 120 ülkeye ihraç edilen turşuların yapımı devam ediyor.

Üreticiler, 1 kilogramlık şişelerden 10 tonluk varillere kadar kurdukları turşuları hem toptan hem de perakende satıyor.

Biber ve lahana gibi sebzelerden turşularını hazırlamayı sürdüren Gedelek halkı, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle satışların büyük ölçüde artmasını bekliyor.

Mahalle muhtarı Mehmet Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gedelek'te turşunun yaklaşık 70 yıldır temel geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Dönmez, mahallenin turşu üretiminde marka haline geldiğini belirterek, imalatta yeni sistemler sayesinde kapasitelerinin arttığını ifade etti.

Geçen dönem salgın nedeniyle perakende satışların iyi olduğunu ancak toptanda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Dönmez, "Bu yıldan çok umutluyuz. Bu yıl turşuda patlama bekliyoruz. Talepleri karşılamak için hazırlıklıyız. Çok güzel bir yıl bekliyoruz. Şu anda ön siparişler geliyor." dedi.

Dönmez, devletin pandemi sürecinde de ticaret yapanların arkasında olduğunu ve desteğini sürdürdüğünü, bu durumda kendilerine de kaliteli ürün üretip pazara sunmanın kaldığını söyledi.

Üretim kapasitelerinin yıllık 50 bin ton olduğunu bildiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Biz bu yıl bu kapasitenin üzerine çıktık. Çiftçilerimizin elinde kalan ürünleri aldık. Fazla turşu kurduk, Allah'ın izniyle satılacağını umuyorum. Şu mevsimde halen dışarıdan mal geliyor. Turşu kurmaya devam ediyoruz. Sebze üreticilerinden her gün telefon geliyor. Onların elinde kalan ürünleri satın alıp turşusunu kuruyoruz."

"Karınca gibi çalışıyoruz"

Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Şener de turşu kurma sezonunun sonuna yaklaştıklarını belirtti.

Sezonun bereketli geçtiğini söyleyen Şener, "Çok fazla üretim yaptık. Tüm turşu kaplarımızı doldurduk. Özellikle yurt dışına daha fazla ürün satmayı planlıyoruz. Karınca gibi çalışıyoruz. Kışın da nimetlerinden faydalanmak istiyoruz. Bu kıştan umutluyuz. İnşallah iyi olacak. Allah nasip ederse kışa bereketli şekilde giriyoruz, ürünümüz bol." diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır turşu imal eden Mehmet Açıkgöz, işletmesindeki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını dile getirdi.

Salatalıklarda turşu kurma işleminin bittiğini, biber çeşitlerinde ise üretiminin sürdüğünü belirten Açıkgöz, şunları kaydetti:

"En çok salatalık, lahana ve acı biber çeşitlerinden turşu kurduk. Varillerimizi doldurduk. Ayrıca talep üzerine boşalan varillerimizi doldurmaya devam ediyoruz. 12 aylık stok yapıyoruz. Özellikle salgın dolayısıyla ciddi bir talep var. Ayrıca mahallemizde şimdiye kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı. Çünkü turşunun virüslere karşı bağışıklığı artırıcı etkisinin olduğu biliniyor. Bu yıl satışlarda patlama olacağını tahmin ediyoruz. Onun için çok fazla turşu kurduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca