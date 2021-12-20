TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, turizmde 2022 yılı beklentilerini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022 yılında 45 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini belirtti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, turizm sektörü temsilcilerinin yer aldığı BTSO 42. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı'na katılan Bağlıkaya, son iki yıldır pandemiyle mücadele eden turizm sektöründe artık kayıpları telafi etme dönemine girdiklerini bildirdi.

Bağlıkaya, Omicron varyantının endişe yaratmasına karşın aşının yaygınlaşması ve Kovid-19 tedavisinde kullanılacak ilaçların kullanım izinlerinin çıkmaya başlamasıyla 2022'nin daha iyi bir yıl olacağı konusunda umutlu olduklarını vurgulayarak, "Yeni hedeflere odaklanacağımız, sektörümüzü daha iyi yarınlara hazırlamamız gereken bir sürece girmiş bulunuyoruz. 2022 yılında 45 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni kuşakların beklentileri ve teknolojinin gelişmesiyle sektörde önemli farklılıkların yaşanacağına, sanal, artırılmış ve karma gerçeklik kavramlarının turizmde de kullanılacağı bir dönemin başlayacağına dikkati çeken Bağlıkaya, hijyen ve güvenliğin ilk sırada yer aldığı, doğa tatillerinin ön plana çıktığı, küçük ve butik otellerin tercih edildiği, kamp-karavan tatillerine ilginin artarak devam edeceğini kaydetti.

Pandemi sürecinde tatillerde kalış sürelerinin uzadığına değinen Bağlıkaya, bu eğilimin devam edeceğine, dolayısıyla yeni dönemde turizm ürünlerinin kişiselleştirilmesi ve yeni talebe hızlı cevap verilmesinin büyük bir önem taşıdığına işaret etti.

Bağlıkaya, kış ve termal turizm başta olmak üzere gastronomi, kültür-kongre, eko ve şehir turizmiyle öne çıkan Bursa'nın, Türkiye'nin turizm hedeflerine katkısının büyük olacağına inandığını belirtti.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da turizm ve konaklama sektörünün pandeminin son iki yılda en fazla etkilediği sektörlerin başında geldiğini belirtti. Burkay şöyle devam etti:

"2019 yılında 9,2 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan turizm sektörü 2020 yılını 4,7 trilyon dolarla kapattı. Sektörün küresel ekonomiden aldığı ortalama yüzde 10'luk pay yüzde 5,5 seviyesine kadar geriledi. Ülke ekonomimiz için büyük bir öneme sahip olan sektörümüzün yeni başarılara odaklanması adına devletimizin destekleri ve gelecek dönem stratejileri kritik önem taşımaktadır."

Pandemi sürecinde turizm sektörüne yönelik yapılan çalışmalar ve 2022 yılı beklentilerinin değerlendirildiği toplantıya, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Ölçüoğlu, TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu, BTSO yönetim, meclis, komite ve konsey üyeleri ile turizm seyahat acenteleri katıldı.