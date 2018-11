TÜRSAB Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Esin: "Her şey dahil uygulamasına kısıtlama getirilmeli"

MUĞLA - TÜRSAB Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, otellerdeki 'her şey dahil' uygulamasına yasal kısıtlama getirilmesi gerektiğini belirterek; "Şehir içinde bu sistemi uyguladığınızda esnaf, otelci, turizmci gerekli kazancı elde edemiyor. Bu sistemde turist otelden dışarı çıkmıyor" dedi.

Türkiye Seyehat Acentaları Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, 2018 yılının ilk 10 ayına ilişkin turist sayıları ilişkin verileri açıklamak için basın toplantısı düzenledi. Esin, toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Otellerdeki her şey dahil uygulamasına yasal bir kısıtlamanın getirilmesi gerektiğini vurgulayan Esin, şöyle konuştu: "Turizm Bakanı'mızın dediği gibi 'turist sayısı önemli değil, turistin niteliği önemli. Bana göre de turistin niteliği önemli. Ancak bunu sağlamak için de bazı şeyler sağlamak gerekir. Bana göre yapılması gereken ilk şey, 'her şey dahil' sistemine bir kısıtlama getirmektir. Ne zamanki biz bu uygulamayı hayata geçirirsek, bölgemize gelen turistin kalitesi, niteliğinin de değişeceğine inanıyorum. İtalya, İspanya, Yunanistan bu sistemden vazgeçti. Rodos'a gidiyorsunuz, iki yıldızlı bir otelde oda kahvaltı 60-70 euro. Ama orada, özellikle 4 ay boyunca, kalacak yer bulamıyorsunuz. Bizde de bunu yapmak için yasal olarak 'her şey dahil' sisteme bir kısıtlama getirilmelidir. Yapılmasın demiyorum ama belli yerlerde yapılsın. Şehir içinde bu sistemi uyguladığınızda esnaf, otelci, turizmci gerekli kazancı elde edemiyor. Bu sistemde turist otelden dışarı çıkmıyor."