Türkşeker Ereğli ve Eskişehir Şeker Fabrikalarından rekor üretim
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Türkşeker Ereğli ve Eskişehir Şeker Fabrikalarından rekor üretim

08.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:40
Türkşeker Ereğli ve Eskişehir Şeker Fabrikalarından rekor üretim

Türkşeker Ereğli Bahri Dadaş ve Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikaları şeker üretiminde rekor kırdı.

Türkşeker Ereğli Bahri Dadaş ve Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikaları şeker üretiminde rekor kırdı.

Türkiye'nin en büyük şeker fabrikalarından Türkşeker Ereğli Bahri Dağdaş ve Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikaları, şeker üretiminde rekor kırdı. Eskişehir ve Ereğli Şeker Fabrikaları son 22 yılın en uzun soluklu üretim dönemini geçirdi.

Ereğli Şeker Fabrikası, 178 gün süren 2020/2021 üretim döneminde şeker üretimini geçen yıla göre yüzde 17 artırdı. Ereğli Şeker Fabrikası bu dönemde ürettiği 197 bin 170 ton şeker ile son 22 yılın rekoruna imza attı. Eskişehir Şeker Fabrikası ise 168 gün süren 2020/2021 üretim döneminde şeker üretimini geçen yıla göre yüzde 15 yükseldi. Eskişehir Şeker Fabrikası bu dönem ürettiği 171 bin 550 ton şeker ile son 22 yılın rekorunu kırdı.

Ereğli Şeker Fabrikası, 2020/2021 döneminde toplam 2 milyar 40 milyon lira, Eskişehir Şeker Fabrikası ise 1 milyar 290 milyon lira katma değer oluşturarak bulundukları bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağladı. - ANKARA

Türkşeker Ereğli ve Eskişehir Şeker Fabrikalarından rekor üretim
Türkşeker Ereğli ve Eskişehir Şeker Fabrikalarından rekor üretim
Türkşeker Ereğli ve Eskişehir Şeker Fabrikalarından rekor üretim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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