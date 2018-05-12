Türkonfed Yönetim Kurulu'nda Kadın Üye Sayısı Yüzde 100 Arttı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) yeni yönetimini belirlediği İstanbul'da gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni kadın üye sayısı yüzde 100 arttı.,

Üyesi olan 29 federasyon ve 235 dernek ile bölgesel ve sektörel iş dünyası örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun, (TÜRKONFED) İstanbul'da gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Orhan Turan seçildi. Genel Kurul'da yeni Yönetim Kurulu Üyeleri de belirlenirken, bir önceki döneme göre yönetimdeki kadın üye sayısı yüzde 100 artarak, ağırlığını yüzde 23'e yükseltti.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Ünlütürk'ün ev sahipliği yaptığı 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in yanı sıra Konfederasyon üyeleri katıldı.

Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Ünlütürk, TÜRKONFED'in 25 yıldır Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve sosyal konularına eğildiğini belirterek, "Göreve geldiğimizde bölgesel ve sektörel olmak üzere 22 federasyon, 150 dernek ve 30 bin şirketin üye olduğu TÜRKONFED'e, bugün 29 federasyon, 235 dernek ve 40 bini aşkın şirket üye. Üç yılda 200'ün üzerinde geniş katılımlı etkinlik düzenledik, dokuz araştırma raporu ile KOBİ'lerimizin ve ülke ekonomisinin sorunlarına çözüm önerileri, yapıcı bakış açıları getirdik. TÜRKONFED International üye yapımızı genişleterek, 20 ülkedeki 13 derneğimizle iş dünyasının sesi olmaya gayret ettik" dedi.

Ülkenin huzuru, refahı ve kalkınması için herkese tarihi sorumluluklar düştüğünü kaydeden Ünlütürk, şöyle devam etti:

"Seçimler demokrasinin en önemli unsurlarından biridir ancak bilindiği üzere tek başına yeterli değildir.

"Demokrasinin alanının genişletildiği, hukuk devletinin, adil ve bağımsız yargı sisteminin hiçbir tereddüde izin vermeyecek biçimde tesis edildiği, fikir, ifade, medya ve internet özgürlüğünün tartışılmadığı, tüm vatandaşların özgürlükler, inançlar, kültürel değerler, eğitim ve iş olanakları açısından eşit olduğu bir Türkiye, tüm sorunlarını aşabilecek güçtedir.

"Olağan üstü hal döneminin sona erdiği, güvenlik-özgürlükler dengesini gözeten, ayrıştıran - kutuplaştıran değil, birleştiren bir siyaset dilinin tercih edildiği, bütün ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bir Türkiye, tüm sorunlarını aşabilecek güçtedir. Gelişmiş bir ekonomi, ancak gelişmiş bir demokrasi ile mümkündür."

Toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise, seçim sürecinin özgür, demokratik ve adil bir ortamda gerçekleşmesini temenni ettiklerini belirtti ve ekledi:

"İlk defa yeni anayasal çerçevede ve OHAL ortamında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin güven, hukuk, adil koşullar ile düşünce özgürlüğü ortamı içinde gerçekleşmesi için devletimize ve tüm siyasi partilerimize büyük sorumluluk düşüyor.

"Seçimin ardından ülkemizi demokratik, ekonomik ve sosyal alanlarda güçlendirecek reformlara odaklanılmasını talep ediyoruz."

TÜRKONFED'de başkanlık bayrağını devralan Orhan Turan ise Genel Kurul'un sonunda yaptığı teşekkür konuşmasında, önümüzdeki dönemde odaklanacakları "5K" vizyonu ile katma değer yaratacaklarının altını çizerek, "5K vizyonuyla Kurumsal, Küresel, Kapsayıcı bir TÜRKONFED geliştireceğiz, Konfederasyonumuzun KOBİ ve Kadın konusundaki öncü rolünü de artıracağız" dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu

Abdulnasır Duyan

Ali Avcı

Ali Eroğlu

Ali Tekin Çelik

Aydın Buğra İlter

Batu Aksoy

Buket Eminoğlu Pilavcı

Burç Baysal

Celal Ögücü

Erdal Akarsu

Esin Güral Argat

Faruk Ekinci

Gültekin Okay Salgar

Hasan Küçükkurt

Hüseyin Öztürk

İbrahim Yılmaz

İrem Oral Kayacık

Mehmet Gün

Mehmet Salih Özen

Metin Yılmaz

Murat Kolbaşı

Nergiz Çifçi

Nur Ger

Orhan Turan

Ozan Diren

Öner Çelebi

Ramazan Kaya

Reyhan Aktar

Sanem Oktar

Selahattin Balkan

Serpil Veral

Soner Aygün

Suat Çalbıyık

Suat Çiftçi

Süleyman Sönmez

Ural Aküzüm

Yahya Alper Bektaş

Yiğit Savcı

Yurdum Hasgül Çağatay

Zeyyat Kafkas

(Fotoğraflı) - İstanbul