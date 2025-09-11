Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Yunanistan Türkiye hangi kanalda?

Türkiye Yunanistan hangi kanalda? A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak. Mücadelede Alperen Şengün ve Giannis Antetokounmpo'nun performansı merak ediliyor.

YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Yunanistan arasında EuroBasket 2025 yarı final mücadelesi 12 Eylül Perşembe günü oynanacak. Arena Riga'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Turnuvada çıktığı 7 maçı da kazanan Türkiye, 24 yıl sonra finale yükselmek için parkeye çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup etmişti. Son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçerek yarı finale adını yazdırdı. Yunanistan da tıpkı Türkiye gibi şampiyonada oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarı final mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı uydu üzerinden veya internet aracılığıyla TRT 1'in yayın platformlarından izleyebilecek.

Türkiye'nin başantrenörlüğünü Ergin Ataman üstleniyor. Ataman, Yunanistan karşısında Panathinaikos'ta birlikte çalıştığı 5 oyuncusuna rakip olacak. Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurov ve Konstantinos Mitoglou, yarı finalde Ataman'a karşı sahaya çıkacak.

YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da yapılacak. Binlerce basketbolseverin tribünde olacağı maç, EuroBasket 2025'in en kritik karşılaşmalarından biri olacak.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda en son 2001 yılında finale kalmış ve turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. 24 yıl aradan sonra yeniden final oynamak isteyen milliler, bu kez Yunanistan engelini aşmak için mücadele edecek.

YUNANİSTAN TÜRKİYE ARASINDAKİ MAÇLAR

A Milli Basketbol Takımı ile Yunanistan, resmi maçlarda bugüne kadar 14 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların 3'ünü Türkiye, 11'ini ise Yunanistan kazandı. EuroBasket organizasyonlarında oynanan 8 maçta milliler 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

İki ülke arasındaki rekabette bu kez gözler NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Giannis Antetokounmpo'nun üzerinde olacak. Şengün, turnuvada 21,6 sayı, 10,9 ribaunt ve 7,1 asist ortalamaları yakalarken, Antetokounmpo 29,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,6 asist üretti.