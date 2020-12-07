Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık
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Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık

07.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:05

Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği 11 Aralık zirvesi öncesinde, bugün Brüksel'de bir araya gelen dışişleri bakanları, kritik açıklamalar yaptı. Alman Bakan Maas, "Türkiye ile diyalog çabalarından sonuç alamadık" dedi.

Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle 11 Aralık'ta Türkiye'nin görüşülecek olduğu AB liderler zirvesi öncesinde bugün Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nde Türkiye ile ilişkiler ve olası yaptırımlar masaya yatırılıyor.

MAAS: ÇOK ÇABALADIK AMA SONUÇ ALAMADIK

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bugün bir kez daha Türkiye ile meşgul olacağız" dedi. AB Dönem Başkanı Almanya'nın, Türkiye ile bir diyalog zemini oluşturabilmek için için son aylarda "olağanüstü çaba gösterdiğinin" altını çizen Maas, bundan sonuç alınamadığına vurgu yaptı.

Heiko Maas, "Ne yazık ki Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki gerilimler nedeniyle AB ile Türkiye arasında doğrudan diyaloğun başlatılması mümkün olmadı. Aksine, çok ama çok fazla provokasyonlar söz konusu oldu. Bu nedenle, üye ülkeler arasında bundan ne tür sonuçlar çıkarmamız gerektiğini görüşeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık
Heiko Maas

İNSAN HAKKI İHLAL EDENE DE YAPTIRIM GELECEK

Maas, bugün ayrıca AB'nin küresel çaptaki insan hakları ihlallerine yaptırım uygulanmasını öngören İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'nin de karara bağlanacağını duyurdu.

Alman bakan, "Bu AB'nin gelecekte ağır insan hakları ihlallerine yaptırım uygulayabileceği anlamına geliyor. İşkence yapan, insan ticareti yapan, insan haklarına saygı göstermeyenler artık Avrupa'da dertsiz tasasız alışveriş yapamayacak" diye konuştu.

ASSELBORN: TÜRKİYE İÇİN DE BİR UYARI

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü öncesinde AB'de kabul edilecek yeni insan hakları rejiminin önemine vurgu yaptı.

Yaptırım mekanizmasıyla, insan haklarına saygı göstermeyenlere ve bu hakları ihlal edenlere yaptırım uygulanacağının altını çizen Asselborn, bunun aynı zamanda "Türkiye için de bir uyarı olduğunu" söyledi.

SCHALLENBERG: ANKARA'NIN İZLEDİĞİ POLİTİKALAR ARTIK KABUL EDİLEMEZ

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise toplantı öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri "stratejik bir sınama" olarak nitelendirdi.

Schallenberg, "Ankara'nın izlediği politikalar artık tarafımızca kabul edilemez ve artık çok açık, net bir dil kullanmalıyız. AB liderler zirvesinde bu hafta somut ve açık kararlar alınabilmesi için bugün gerekli hazırlıkların yapılabilmesini bekliyorum" sözlerini kaydetti.

AB LİDELERİ 11 ARALIK'TA TÜRKİYE GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

Bugünkü dışişleri bakanları toplantısından sonra gözler AB liderlerin 11 Aralık Perşembe günü yapacakları Türkiye gündemli zirveye çevrilecek.

Avrupalı liderler son olarak 1-2 Ekim tarihlerinde Türkiye gündemiyle toplanmış, uzun saatler süren görüşmeler sonrasında Ankara'ya diyalog için fırsat verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda, Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran adımlardan vazgeçmesi karşılığında Türkiye'ye "pozitif gündemli diyalog" süreci önerilmişti. Bunun için de 11 Aralık'a kadar Ankara'ya politikalarını gözden geçirmesi için süre tanınmış aksi takdirde yaptırımların gündeme gelebileceği açıklanmıştı.

1-2 Ekim zirve kararlarında, "Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik hukuk dışı eylemlerin durdurulmasına yönelik yapıcı çabaların muhafaza edilmesi" koşuluyla, AB liderlerinin "Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna, ticaretin kolaylaştırılmasına, toplumlararası temasa, yüksek düzeyli diyaloğa, 2016 tarihli AB-Türkiye mutabakatı ile uyumlu göç konularında süren işbirliğine odaklanacak pozitif siyasi AB-Türkiye gündeminin başlatılması konusunda mutabık kaldığı" belirtilmişti.

Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık
Haber Yorumları (6)
ALİ: Ne yapacaktik 100 yildir ayni hikaye
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YANINDAYIZ REİS: .......Kervan Yürüyor.
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EROL: turkiye sizden korkacak amannn cok kortuk nazi kalintilari artik her sey bitti yiyecek saglik bunlar lazim millete madem boyle hapis hayati olacagina savasmak daha iyi oylede oyle oleceksin savasta ol bari kafirlere karsi hey turkiyem bu 100 sene once yapinlarin artik hesap vermenin zamani gelmedi mi dalin adalara alin masada azer turk kardeslimiz kazanamadi ama savasta duzledi laftan anlamayan kotekten anlar
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