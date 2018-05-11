Türkiye'ye Teslim Edilecek F-35 Savaş Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı

10 Mayıs'ta Fort Worth Teksas'taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Commander Wilson tarafından uçuruldu. Kokpit.aero'nun ulaştığı bilgilere göre, uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. F-35A üzerindeki Türk Hava Kuvvetleri forsu ise dikkat çekti. İlk uçuşta Türk F-35A'ya Lockheed Martin'e ait F-16 uçağı eşlik etti.

MALATYA'YA GELMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın haberine göre, pilot eğitimlerinin tamamlanması ve ikinci uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor. F-4'lerin yerini alacak beşinci nesil savaş uçakları için üs komutanlığındaki hazırlıklarla hangarların yapım çalışmaları devam ediyor.