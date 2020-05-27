Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı online yapıldı
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcileri Kurul Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı.
27.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:37
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcileri Kurul Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, online gerçekleşen toplantıda mevzuatlardaki son değişiklikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında yaşanan gelişmeler ele alındı.
Federasyon Başkanı Mehmet Zeki Akıncı'nın da yer aldığı görüşmeye başkan vekili Abdurrahman Akyüz ile il temsilcileri evlerinden katıldı.
Kovid-19 salgınının spor faaliyetlerine etkilerinin görüşüldüğü toplantıda, il temsilcilerinin görev, sorumluluk ve yetkileri, il hakem kurullarının son çalışmaları ile teknik konular değerlendirildi.
Kaynak: AA