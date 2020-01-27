Türkiye Voleybol Federasyonuna yeni sponsor

27.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:29

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), hazır giyim markası Kiğılı ile erkek ve kadın milli takımların resmi giyim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısına TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Selçuk Keskin, milli sporcular Simge Aköz ve Burutay Subaşı ile Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem katıldı.

Sözleşme töreninde konuşan katılımcılar, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve Elazığ ile Malatya'da ciddi hasara yol açan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

TVF Başkanı Üstündağ, Kiğılı ailesine Türk sporuna önemli desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Türk voleybolu öyle bir noktaya geldi ki ülkemizin gururu oldu, bizleri en iyi yerlerde, en büyük organizasyonlarda temsil eden bir branş oldu. Bu birliktelikte sponsorluk desteği çok önemli. Bu birliktelikte bizleri yalnız bırakmayan tüm sponsorlarımıza ve Kiğılı'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

A Milli Kadın Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle gideceğini belirten Üstündağ, şunları kaydetti:

"Türk voleybolu olarak her turnuvada kürsü hedefledik. Çok şükür bugüne kadar her turnuvada bir kürsü yaşadık. Ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak kürsü yaşadık. Kısa bir süre sonra olimpiyat elemesinde mücadele ettik. Ev sahipliği yapmak istemiştik. Akşam bize, sabah Hollanda'ya verdiler ancak Türk halkının hak etmediği konuda ne yaparsan iki katı cevabı nerede olursa olsun verdiğini unuttular. Hollanda'da bu yürekli kızlarımız Türkiye'yi ekran başına kitledi. Altı bin Türk, Hollanda'da bir caddeyi Türk bayraklarıyla donattı. Burada da Tokyo biletini aldık. Bu takıma inancımız sonsuz. Bu ekip Tokyo'da da bir kürsü hesabı yapıyor. Bunun çalışmaları başladı. Orada da hak ettiğimiz dereceyi alacağımıza inanıyorum."

Abdullah Kiğılı: "Bugün atacağımız imzadan ayrı bir heyecan ve gurur duyuyorum"

Bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Türkiye Güreş Federasyonunda uzun yıllar hizmet ettiğini aktaran Abdullah Kiğılı ise "Çok önemli konularda yüzlerce imza attım. Bugün atacağımız imzadan ayrı bir heyecan ve gurur duyuyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu ile ilk defa Türkiye isiminin sponsoru oluyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyım." dedi.

Kiğılı, voleybolla tanışma hikayesini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"2009'da Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetim kurulu görev dağılımını yapıyordu. Rahmetli Hakan Dinçer kardeşimiz voleyboldan sorumluydu. Fenerbahçe de favoriler arasında gösterilmiyordu. O zaman 2-2,5 milyon liralık yatırım yaptık. İyi bir kadro kurmasına rağmen göğüse sponsor bulunmuyor. Hakan, uzun bir uğraşın ardından sponsoru bulmakta zorluk çektiğini söyledi ve 'Ben pes ediyorum.' dedi. Başkan da 'Kendi aramızda biri yapsın.' dedi. Kurada Kiğılı çıktı. İlk defa voleybolla tanıştım. O gün voleybolun kaidelerini öğrenmeye başladım ve gittikçe voleybolu sevdim. O kadar uğurlu geldik ki hiç ümit edilmeyen Fenerbahçe şampiyon oldu. Kiğılı da büyük bir gururla bunu taşıdı."

Abdullah Kiğılı, voleybolun son yıllarda ciddi şekilde ilgi gördüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Voleybol öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'nin en önemli spor branşlarından biri oldu. TVF'nin kıymetli başkanı ve yönetim kurulu, birbirinden önemli başarılara imza attı. Milli takımlarımızın birbirinden değerli oyuncuları dünya arenasında bizleri gururlandırdı. Bir Türk vatandaşı olarak voleybola baktığımda gurur, mutluluk, centilmenlik ile birlik ve beraberliği görüyorum. Türk voleybolunun her paydaşına, yüreği ülke sevgisiyle çarpan bir Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü bizi her daim başarıyla gururlandırdıkları, ülke olarak kenetlendirdikleri için bir borç biliyorum. 2009 senesinde başladığımız voleybolda erkek ve kadın milli takımlarının sponsoru olmaktan büyük bir gurur duyuyorum."

Hilal Suerdem ise sporun, sporcunun ve sporseverlerin destekçisi olduklarını aktararak, "Burada olmaktan onur duyuyorum. Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden dolayı buruğuz. Oradaki mağazalarımızda depremzedelerimize destek veriyoruz. Destek verenlere de destek oluyoruz. Herkesi de destek olmaya çağırıyoruz. İnşallah bu acı günleri hep beraber atlatacağız. Voleybol Federasyonumuza, güzel başarılarımızda yanında olmak ve devamını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağımıza dair teminat verdik. Başarıyı seven bir şirket olarak hem başarının yanında olmak hem de başarılarını daha da ileriye taşımak istedik." açıklamasını yaptı.

Milli sporcuların görüşleri

Milli voleybolcular, sponsorluk sözleşmesi hakkında görüşlerini dile getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, güzel bir sponsorluk anlaşması için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler ne kadar çok sponsor kazanırsak o kadar mutlu ve gururlu hissediyoruz. Bizi seçmeleri aslında bize değer verdiklerini gösteriyor. Voleybol milli takımları olarak bu sponsorluğa elimizden geldiğince iyi mücadele göstererek katkı sağlamak istiyoruz. Abdullah Bey ne zaman voleybola yatırım yapsa şans getirdi. Başta kendilerine ve Kiğılı ailesine bizleri seçtikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu yaz önümüzde çok ciddi bir maraton var. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok güzel bir ilgi görüyoruz. Bu anlaşmanın da bize şans getireceğine inanıyoruz. Filenin Sultanları olarak son topa kadar ülkemiz ve Türk kadını adına mücadele edip, ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız."

Eda, Hollanda'da Olimpiyat Elemeleri'nde Avrupa'daki Türklerin desteğini hissettiklerini vurgulayarak, "Son maçtan sonra değişik duygular vardı. Herkes ağlıyordu. Kimse yaptığımız şeyin farkında değildi. İnanılmaz bir adrenalin vardı. Takım olarak unutamadığımız şey tribünlerin kırmızı-beyaz olmasıydı. İnanılmaz bir destek vardı, her yerde Türk bayrakları vardı. Sanki ülkemizde oynuyor gibiydik. Onu hiçbir zaman unutamayacağız. Bu da Tokyo bileti almamızda çok büyük bir etkendi." diye konuştu.

İki gün önce dayısını kaybeden milli takımın liberosu Simge Aköz, duygulanarak yaptığı konuşmada, "Bizi destekledikleri için mutluyuz. Bizi değer görüp üzerimizde taşımalarını istedikleri markalarını elimizden geldiğince iyi temsil edeceğiz. Ülkemizi ve bayrağımızı da en iyi şekilde temsil etmek için inanılmaz bir mücadele ortaya koyacağımıza eminim. Spora verdikleri destek için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Selçuk Keskin, Tokyo 2020 vizesi alan Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek, "Bir ülke takım sporlarında olimpiyatlara gidebiliyorsa, sporda en üst seviyeye gelmiştir. Bunu da ikinci kez sağladıkları için onları tebrik ediyorum. Erkek Voleybol Takımı ve diğer branşlarda inşallah olimpiyatlara giden takımlar oluşturabiliriz. Kiğılı ailesine de bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde de çok güzel sevinçleri, duyguları ve şampiyonlukları hep beraber yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Burutay Subaşı ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatlara gitmesinden dolayı gururlu olduklarını anlatarak, "Bunu başaran öncelikle Kadın Voleybol Takımı'na teşekkür ediyoruz. Onların vesilesiyle biz de Kiğılı gibi büyük bir markayı göğsümüzde taşıyacağız. Bunu taşırken de Türk halkına yakışır şekilde mücadele edeceğiz. Kadın Milli Voleybol Takımımız, Türk kadınının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiler ve Türkiye'yi gururlandırdılar. Bana göre milli takımımız nerelere gidebileceğini açıkça gösterdi. Olimpiyatlarda da kürsüde olacaklarına inanıyorum. Bunun için güçleri var. Şimdiden başarılar diliyorum. Biz de Erkek Milli Takımı olarak üzerimize düşen görevleri layığıyla yerine getireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA