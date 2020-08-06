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Türkiye ve Azerbaycan, online satranç olimpiyatına birlikte hazırlanıyor

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kadim dostluk satranç masasına taşınıyor.

Türkiye ve Azerbaycan, online satranç olimpiyatına birlikte hazırlanıyor
06.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:51
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kadim dostluk satranç masasına taşınıyor. Kardeş ülkeler, FIDE Online Satranç Olimpiyatı sırasında dostluk maçında bir araya gelecek.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ünlü ve başarılı satranç sporcuları, FIDE Online Satranç Olimpiyatı'nda dostluk maçında buluşacak. Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) Azerbaycan Satranç Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği turnuva, 8 - 10 Ağustos tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.Türk Milli Takımı, iki güçlü ülke arasında yapılacak dostluk maçına sporcular GM Dragan Solak, GM Cemil Can Ali Marandi, IM Cem Kaan Gökerkan, GM Emre Can, IM Deniz Özen, IM Ekaterina Atalık, WIM Sıla Çağlar ve WFM Ece Özbay ile çıkacak.Azerbaycan takımında ise dünya sıralamasında 9'uncu olan GM Teimour Radjabov ve 11'inci olan GM Shakhriyar Mamedyarov'un yanı sıra, IM Gunay Mammadzada, IM Gulnar Mammadova, GM Vugar Asadli, WGM Khanim Balajayeva, GMRauf Mamedov, GM Gadir Guseinov, WGM Turkan Mamedjarova, WGM Ulviyya Fataliyeva, IM Aydın Süleymanlı ve WFM Govhar Beydullayeva mücadele edecek.Turnuvada sporcular iki genel anne, iki kadın masasında ve iki 20 yaş altı genel ve kadın kadın mücadele edecek. Kazananın ve kaybedenin olmayacağı dostluk maçında, sporcular önemli bir hazırlık maçına imza atmış olacak."DOSTLUK VE KARDEŞLİK KAZANACAK"Kardeş ülke Azerbaycan ile yapılacak karşılaşma için TSF Başkanı Gülkız Tulay'dan dostluk mesajı geldi. "Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik ve kardeşliği her şeyin üstündedir. Kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkileri ile bağlı olduğumuz Azerbaycan ile FIDE Online Satranç Olimpiyatı'nda, arkadaşlığın, dostluğun ve kardeşliğin kazanacağı bir turnuvada bir araya geleceğimiz için çok mutluyuz" diyen Tulay şu mesajları verdi:

"TSF olarak pandemi için çok sayıda çevrimiçi turnuva, kampanya ve etkinlik gerçekleştirdik. Satranç ruhunu ve temsil ettiği güzellikleri dijital platformlara taşıdık. Hepsi spor camiasında bu anlamda öncü olduk. Her bir turnuvamız, etkinliğimiz değerli ve özeldi fakat bu düzenleyeceğimiz turnuvanın yeri bambaşka. Tarih boyunca kuvvetli bağlarla ilişki kurduğumuz, kardeş ülkemiz Azerbaycan ile düzenlenecek turnuva için oldukça heyecanlıyız. Eminim kardeşçe ve centilmence bir mücadeleye tanık olacağız. Her zaman olduğu gibi kardeşlik kazanacak. İki ülke kadim dostluklarını bir kez daha satranç sporu ile herkese ilan edecek. Çok kıymetli Azerbaycanlı sporculara ve turnuvaya katılacak çok değerli milli sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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