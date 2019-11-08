08.11.2019 02:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 02:53

Türkiye-Ürdün ekonomik işbirliği toplantısı

Türkiye-Ürdün Ekonomik İşbirliği toplantısı gerçekleşti

GAZİANTEP - DEİK ve MÜSİAD Gaziantep Şubesinin organize ettiği organizasyonla Türkiye-Ürdün Ekonomik İşbirliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iki ülke arasında ekonomik iş birliği ve yatırımların geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluve MÜSİAD Gaziantep Şubesinin organize ettiği Türkiye-Ürdün Ekonomik İşbirliği Toplantısını Gaziantep'te yapıldı. MÜSİAD Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Ürdünlü İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Abdul Halim Abdin, Ürdünlü İş Adamları Derneği Genel Direktörü Tarıg Hijazi, Ürdün Avrupa İş Derneği Başkanı Jamal Badran, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanı Ömer Faruk Akbal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Koordinatörü Muhammed Ammash, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Ürdün ve Türk, sanayici, iş adamı, ekonomik platform ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Müsiad Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Gaziantep ve ülke sanayisi, ihracatı ve yatırımları ile ilgili bilgiler paylaştı. Gaziantep'in kültürel ve ekonomik açıdan her geçen gün yükselen ivmeye sahip olduğunun altını çizen Çelenk, komşu ülke Suriye'nin yeniden yapılanması da Gaziantep'e önemli görevlerin düşeceğine dikkat çekti.

Ürdünlü misafirler ve iş adamları ise hem gösterilen ilgiden hem de bölgedeki ekonomik yapıdan dolayı memnuniyetini dile getirerek, Türk iş adamları ile birlikte ekonomik ilişkilerin daha iyi bir noktaya çıkarmak istediklerini ifade etti.

Türk ve bölge ekonomisi ile ilgili detaylı bilgilerin de verildiği toplantıda her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde ortak karar alındı.

Program sonunda Ürdünlü misafirlere MÜSİAD Başkanı Çelenk tarafından çeşitli hediyeler de verildi

Kaynak: İHA